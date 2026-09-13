Robo en barrio Sarmiento: se llevaron dinero, un celular y la bicicleta de una familia

La damnificada denunció que el ingreso se produjo durante la tarde, cuando no se encontraba en el domicilio, y que el responsable habría accedido al inmueble tras forzar una ventana. El hecho ocurrió sobre calle Dardo del Valle Gómez, a metros de Lamadrid y frente a plaza Italia.

Hoy 22:18

Según relató la damnificada, su hijo regresó al domicilio alrededor de las 18.30 y, al ingresar, advirtió que algo había ocurrido en el interior. En ese momento habría escuchado un ruido y alcanzado a observar a un hombre que se retiraba en una bicicleta por el sector lateral de la vivienda.

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De acuerdo con su relato, el desconocido habría ingresado por uno de los costados del inmueble y llegado hasta el fondo, donde forzó una ventana del dormitorio para entrar.

Una vez dentro, habría revisado distintos cajones y se llevó dinero en efectivo, además de un teléfono celular que se encontraba cargando. También sustrajo la bicicleta de su hijo, cuyas imágenes fueron compartidas por la familia para facilitar su identificación.

La vecina indicó que el sospechoso habría escapado en dirección a Lamadrid y San Lorenzo. El hecho fue denunciado en la Comisaría Tercera, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.

La familia pide colaboración a quienes puedan aportar información sobre la bicicleta o sobre alguna persona que haya sido vista circulando con ella luego del robo.

Para brindar datos, se encuentra disponible el número +54 9 385 516-6392.