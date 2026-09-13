El Gobierno difundió un video por Malvinas con declaraciones de Trump y el triunfo ante Inglaterra

El material combina fragmentos del discurso de Javier Milei, declaraciones del presidente de Estados Unidos y los goles de la Selección Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026.

13/09/2026

El Gobierno difundió este domingo por la noche un video sobre el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas que combina fragmentos del discurso de Javier Milei por cadena nacional, declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y escenas del triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026.

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La pieza fue difundida en redes sociales por Santiago Oría, director de Realizaciones Audiovisuales de la Presidencia de la Nación, y construye un montaje que entrelaza el reclamo diplomático por las islas con referencias a la situación política y económica del Reino Unido y símbolos vinculados a la rivalidad futbolística entre ambos países.

El video recupera parte del discurso que Milei brindó por cadena nacional, en el que afirmó que “las Malvinas son argentinas por historia y por derecho” y sostuvo que “no hay discusión al respecto”. En otro fragmento, el Presidente remarcó: “Este reclamo es justo, porque las islas son nuestras y nos las arrebataron”.

Uno de los ejes centrales del material son las declaraciones recientes de Donald Trump sobre la disputa por las Malvinas. Consultado sobre si Estados Unidos estaba revisando su posición respecto de las islas, el mandatario norteamericano respondió: “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es solo una de muchas”.

Trump también aparece hablando sobre la situación del Reino Unido y destacando las dificultades que atraviesa ese país. En el montaje se incluyó su afirmación de que enfrenta “múltiples crisis de carácter migratorio, demográfico y económico”, además de su pronóstico de que el futuro de Argentina será “floreciente”.

Otro de los fragmentos recuperados corresponde a una respuesta de Trump a una periodista británica, en la que hizo referencia a la distancia geográfica de las Islas Malvinas y a la situación económica del Reino Unido.

El mandatario estadounidense también mencionó el petróleo proveniente del estrecho de Ormuz y cuestionó que el Reino Unido no hubiera estado presente para ayudar a Estados Unidos durante la guerra contra Irán.

En ese contexto aparece nuevamente una de las frases de Trump que mayor repercusión tuvo en los últimos días: “Estoy seguro de que me llamarán para ese potencial desastre, pero, si lo hacen, probablemente pueda resolverlo”, en referencia a una eventual intervención en la disputa entre Argentina y el Reino Unido.

El video suma además un fragmento de un informe periodístico sobre la situación interna del Reino Unido y las posibilidades de independencia de Irlanda del Norte, Escocia y Gales, presentado como parte de un supuesto proceso de debilitamiento de la estructura política británica.

El cierre cambia el tono y apela directamente al fútbol y a la memoria de los enfrentamientos entre Argentina e Inglaterra. Allí aparecen los goles de la Selección Argentina frente al conjunto inglés durante el Mundial 2026, acompañados por una canción popularizada por los hinchas argentinos.

Las imágenes también incluyen referencias a Diego Maradona y a los históricos goles ante Inglaterra en el Mundial de México 1986, en un montaje que vincula aquellos recuerdos deportivos con el reclamo argentino por las islas.

La difusión del video se produce mientras el Gobierno profundiza su estrategia vinculada a la soberanía sobre las Malvinas, luego de impulsar en el Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y avanzar con procesos sancionatorios contra empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas sin autorización argentina.

De esta manera, el Gobierno buscó instalar el reclamo por las islas mediante un contenido audiovisual que combina el discurso oficial de Milei, las declaraciones de Trump y uno de los símbolos más fuertes de la rivalidad histórica entre Argentina y el Reino Unido: la Selección Argentina.