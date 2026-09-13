Andrew Corum busca protagonismo con Olímpico: “Vamos a ser un equipo luchador”

El estadounidense destacó la velocidad, fortaleza y variedad de recursos del nuevo elenco bandeño de cara a la temporada 2026/27.

13/09/2026

Andrew Corum se prepara para afrontar su segunda temporada en la máxima categoría del básquet argentino, ahora con la camiseta de Olímpico, luego de su paso por Obras Sanitarias. Tras sus primeros entrenamientos bajo la conducción de Leo Costa, el estadounidense valoró las características del plantel y anticipó una propuesta intensa, dinámica y con fuerte compromiso defensivo.

“Tenemos un gran grupo de jugadores. Siento que somos un equipo rápido y fuerte, con mucha versatilidad y muchos jugadores que pueden hacer diferentes cosas en la cancha”, señaló Corum, quien además resaltó las distintas opciones ofensivas que ofrece el conjunto a partir del buen lanzamiento de varios de sus integrantes.

Dentro de esa idea, el ala pívot considera que la intensidad será uno de los principales rasgos de Olímpico. “Vamos a ser un equipo luchador. Siento que vamos a darlo todo en defensa, vamos a ser agresivos e intentaremos provocar muchas pérdidas de balón”, aseguró.

En lo personal, espera poner sus recursos al servicio del funcionamiento colectivo. “Voy a aportar mi versatilidad y mi lanzamiento en suspensión. Puedo abrir espacios en la cancha”, explicó sobre el papel que pretende desempeñar durante la competencia.

A esas cualidades le suma el conocimiento adquirido en su anterior paso por el certamen con Obras Sanitarias. Ese recorrido, según remarcó, le permite llegar a esta nueva etapa con mayor confianza y con la intención de asumir responsabilidades dentro del grupo.

“He jugado antes en esta Liga y he ganado en ella. Gané la Copa el año pasado, así que voy a venir con esa mentalidad ganadora e intentaré liderar tanto como sea posible”, sostuvo.

Con ese antecedente y buenas sensaciones en sus primeros días de trabajo, Corum encara el desafío de vestir la camiseta de Olímpico con la intención de contribuir desde su lanzamiento, su presencia en ambos costados de la cancha y su carácter competitivo, dentro de un plantel que empieza a consolidar su identidad.