Tragedia en Sumampa: una mujer murió tras sufrir un episodio de ahogamiento mientras almorzaba

Vanina Soledad Sosa, de 30 años, se encontraba junto a sus hijos cuando sufrió el episodio. Un vecino la trasladó de urgencia al hospital local, donde los médicos intentaron reanimarla, pero falleció minutos después.

13/09/2026

Una mujer de 30 años, identificada como Vanina Soledad Sosa, falleció este domingo en el hospital de Sumampa luego de sufrir un episodio de ahogamiento mientras almorzaba junto a sus hijos.

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De acuerdo con el informe policial, ante la emergencia un vecino intervino rápidamente y trasladó a la mujer en un vehículo particular hasta el hospital de Sumampa, donde fue recibida y asistida de inmediato por el personal médico.

Los profesionales realizaron maniobras de reanimación para intentar salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos, Sosa falleció a los pocos minutos de haber ingresado al nosocomio.

Tras conocerse el desenlace, tomó intervención personal de la Comisaría Comunitaria N° 33 de Sumampa, que inició las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento.

En tanto, se aguardaba la certificación médica del deceso para avanzar con las medidas judiciales de rigor.

De acuerdo con el informe policial, el hecho fue caratulado inicialmente como muerte natural.