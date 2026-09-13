Mirtha Legrand fue dada de alta tras una semana internada por un cuadro respiratorio

Mirtha Legrand fue dada de alta este domingo después de permanecer durante una semana internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio. La conductora regresó a su domicilio para continuar allí con el descanso y la recuperación, según la información difundida sobre su evolución.

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La diva había ingresado al centro médico el 7 de septiembre, luego de atravesar un cuadro de bronquitis. El primer parte oficial del sanatorio informó que presentaba un “cuadro respiratorio bronquial” y que permanecería en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento correspondiente.

Durante los días posteriores, los partes médicos fueron señalando una evolución favorable. El 9 de septiembre, el Mater Dei informó que Mirtha se encontraba sin complicaciones y en una habitación común, acompañada por su familia.

Dos días después, el sanatorio comunicó que continuaba evolucionando favorablemente y que tenía una participación activa de su kinesiólogo. También indicó que recibía visitas de familiares y amigos y permanecía atenta a sus actividades personales. En ese momento, sin embargo, todavía no se había concretado el alta y se había anunciado una nueva actualización para el lunes.

En las horas previas a su salida, había trascendido que la conductora ya había completado cinco días de tratamiento con antibióticos y que su estado era muy bueno. En declaraciones difundidas en televisión, Mercedes Ninci contó que profesionales vinculados a la atención de Mirtha la habían visto “espléndida”.

Finalmente, la conductora dejó el sanatorio por el sector del estacionamiento y se dirigió a su casa, donde continuará con el reposo. La recuperación seguirá ahora en su domicilio, rodeada de su círculo más cercano.

La internación había obligado además a realizar cambios en su agenda televisiva. Mientras permaneció bajo atención médica, su nieta Juana Viale quedó al frente de sus programas durante el fin de semana.

Así, después de una semana de controles y tratamiento por el cuadro respiratorio, Mirtha Legrand continuará su recuperación fuera del sanatorio, acompañada por sus familiares y amigos.