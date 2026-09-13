"Que la gente crea": Ecuador confirmó a Marcelo Gallardo como nuevo entrenador de la Selección

La Tri oficializó la llegada del Muñeco, que tendrá su primera experiencia al frente de un seleccionado nacional y ya tiene previstos sus primeros amistosos en Asia.

13/09/2026

Después de varios días de versiones sobre el acuerdo, Marcelo Gallardo fue anunciado oficialmente este domingo como nuevo entrenador de la Selección de Ecuador. El Muñeco asumirá el desafío de conducir a la Tri rumbo al Mundial 2030, con la Copa América 2028 como uno de los principales objetivos en el camino.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó al entrenador con una frase que marcó su exitoso ciclo en River Plate. "Tenemos talento, estructura y ambición. Estamos listos. Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido Marcelo", publicó la selección ecuatoriana en sus redes sociales.

El debut de Gallardo será a fines de septiembre y ya tiene una agenda definida. Ecuador realizará una gira por Asia y enfrentará a Corea del Sur el jueves 24 de septiembre en Suwon. Luego viajará a Japón para disputar un cuadrangular amistoso: el miércoles 1 de octubre se medirá con Yokohama, mientras que el lunes 5 jugará ante Panamá o Nueva Zelanda, dependiendo del resultado del primer encuentro.

La primera experiencia de Gallardo al frente de una selección

Será el primer desafío de Marcelo Gallardo como entrenador de un seleccionado nacional. Su carrera como técnico comenzó en Nacional de Uruguay en 2011, mientras que en junio de 2014 asumió en River Plate, club en el que se convirtió en el entrenador más ganador de la historia.

Durante su primera etapa en el Millonario conquistó 14 títulos, divididos en siete nacionales y siete internacionales. Entre los trofeos más importantes aparecen las Copas Libertadores 2015 y 2018, además de las recordadas eliminaciones ante Boca en distintas competencias.

Ecuador vuelve a apostar por un entrenador argentino

Con la llegada de Gallardo, la Selección de Ecuador vuelve a confiar en un entrenador argentino. Gustavo Alfaro estuvo al frente del equipo durante el Mundial de Qatar 2022, aunque no logró superar la fase de grupos.

En el Mundial 2026, en tanto, el seleccionado ecuatoriano fue dirigido por Sebastián Beccacece. La Tri cayó ante México en los 16avos de final, aunque previamente había conseguido una importante victoria ante Alemania en el cierre de la fase de grupos.