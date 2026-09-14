Milei reúne a sus legisladores en Casa Rosada y prepara una semana clave para el Congreso

El presidente Javier Milei comenzará este lunes una semana con fuerte actividad política y legislativa, que tendrá como uno de sus principales puntos la reunión que mantendrá con diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) en la Casa Rosada.

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El encuentro está previsto para las 15, después de la reunión de Gabinete que el mandatario encabezará durante la mañana. La convocatoria tiene como objetivo ordenar la estrategia legislativa del oficialismo de cara a los principales proyectos que el Gobierno buscará impulsar en el Congreso durante las próximas semanas.

La reunión se producirá en un momento de intensa actividad parlamentaria. Entre los temas que forman parte de la agenda oficial aparecen el Presupuesto 2027, la reforma electoral y el proyecto vinculado con la Defensa de la Soberanía Nacional sobre las Islas Malvinas. Además, el Congreso será escenario de nuevas negociaciones entre el oficialismo y distintos bloques para conseguir respaldo a las iniciativas impulsadas por la Casa Rosada.

El martes continuará la actividad política con una nueva Mesa Política, prevista para las 13, mientras que también avanzará el tratamiento de la reforma electoral. Sobre este punto, distintas fuentes coinciden en que la Comisión de Asuntos Constitucionales retomará el análisis de la iniciativa durante esta semana, aunque hay diferencias entre los datos difundidos sobre si la reunión informativa del martes corresponde a Diputados o si el principal movimiento legislativo se dará en el Senado.

La reforma electoral es uno de los proyectos centrales de la agenda oficial, ya que el Gobierno busca introducir cambios en las reglas electorales de cara a las elecciones presidenciales de 2027. En el Senado, La Libertad Avanza deberá negociar con bloques aliados y fuerzas provinciales para reunir los votos necesarios para avanzar con la iniciativa.

Otro de los momentos destacados de la semana será la presentación del Presupuesto 2027, prevista para el miércoles en la Cámara de Diputados. La iniciativa será uno de los principales desafíos parlamentarios para el Gobierno y llegará en paralelo con otros proyectos que el oficialismo busca impulsar en el Congreso.

La agenda del Presidente

Hacia el final de la semana, Milei tiene previsto trasladarse a Bahía Blanca para visitar el proyecto RIGI de Ampliación Mega, una iniciativa industrial que contempla una inversión de 360 millones de dólares destinada a ampliar la capacidad para dividir, transportar y fraccionar líquidos asociados al petróleo y al gas natural provenientes de Vaca Muerta.

La actividad forma parte de la agenda económica del Gobierno y busca mostrar el avance de proyectos de inversión vinculados al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La agenda de los ministros

La actividad oficial también tendrá una intensa agenda ministerial. El ministro de Salud, Mario Lugones, participará este lunes y martes del Consejo Federal de Salud (COFESA) junto con los titulares de las carteras sanitarias de las 24 jurisdicciones.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno encabezará este lunes, a las 9.15, la apertura del acto por el Día de la Exportación, en el Palacio Libertad. En el mismo encuentro participarán el ministro de Economía, Luis Caputo, a las 10.40, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, a las 12.25.

El viernes, en tanto, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, viajará a San Juan para participar del Consejo de Seguridad Nacional, en el marco de las actividades de coordinación federal de esa cartera.

De esta manera, el Gobierno afrontará una semana con una agenda cargada en el Congreso, la gestión económica y la política federal, mientras Milei busca alinear a su bloque legislativo antes de una serie de debates que serán centrales para su administración en el tramo final de 2026.