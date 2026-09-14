Preocupación en el barrio Autonomía: vecinos denuncian robos y piden mayor seguridad

El equipo de Noticiero 7 recorrió el sector y dialogó con vecinos que manifestaron su preocupación por los hechos de inseguridad y reclamaron mayor presencia policial y patrullajes, especialmente durante la noche.

Hoy 21:55

El barrio Autonomía atraviesa, según el testimonio de sus vecinos, una creciente preocupación por la inseguridad. Quienes viven en la zona aseguran que el panorama cambió con el paso de los años y que actividades cotidianas, como caminar por las plazas o esperar el colectivo, comenzaron a estar acompañadas por el temor a sufrir un robo o un arrebato.

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La preocupación se hizo visible durante una recorrida realizada por Noticiero 7, luego de un episodio informado en las inmediaciones del sector. De acuerdo con lo relatado en el informe, un joven del barrio Santa Rosa de Lima habría intentado asaltar con un cuchillo a un hombre de la zona.

Más allá de ese hecho puntual, los vecinos consultados señalaron que el problema se viene repitiendo y que existe una sensación de inseguridad cada vez mayor.

Una de las personas entrevistadas recordó que el barrio tuvo durante muchos años otra realidad y lo describió como “un barrio ejemplar, seguro y tranquilo”. Sin embargo, sostuvo que actualmente muchos residentes, especialmente personas mayores, prefieren permanecer en sus casas cuando llega la noche por temor a convertirse en víctimas de un delito.

También relató que quienes deben salir temprano a trabajar procuran organizar sus horarios para permanecer el menor tiempo posible en las paradas de colectivos. “Salimos para tomar y no estar esperando”, explicó al referirse al miedo que, según dijo, existe al permanecer en la vía pública.

Otro de los vecinos aseguró que los comentarios sobre robos son frecuentes y expresó su disconformidad con la respuesta que reciben ante esta situación. Según manifestó, “todos tenemos miedo cuando salimos a la calle” y consideró que el barrio dejó de ser el lugar tranquilo que conocieron durante décadas.

La sensación de temor también fue relacionada por algunos entrevistados con el crecimiento del asentamiento ubicado en las inmediaciones del barrio Santa Rosa de Lima. Ese señalamiento corresponde a la percepción expresada por los vecinos y no constituye, por sí mismo, una determinación sobre las causas de los hechos denunciados.

La situación, según los testimonios recogidos, llevó a que varios residentes reduzcan sus salidas y extremen las precauciones. “Uno sale a la calle y no sabe si vamos a volver”, expresó uno de los entrevistados, aunque aclaró que personalmente nunca sufrió un hecho de estas características.

Los vecinos plantearon como principal reclamo mayor presencia policial y patrullajes en las calles y espacios públicos, especialmente durante los horarios nocturnos. La intención, según expresaron, es recuperar la tranquilidad que aseguran que caracterizó al barrio durante años.

El reclamo y los testimonios fueron recogidos por Noticiero 7, que realizó la recorrida por el barrio Autonomía y puso en evidencia la preocupación expresada por los vecinos ante la situación de inseguridad.