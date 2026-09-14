La autopsia de Isaías Gómez reveló graves lesiones internas y abre nuevos interrogantes en la investigación

El examen forense realizado con junta médica detectó fracturas costales y de esternón, además de lesiones en órganos internos. El hombre había sido dado de alta tras el choque con un móvil policial y fue hallado sin vida al día siguiente.

14/09/2026

La autopsia realizada este lunes al cuerpo de Isaías Alberto Gómez, el hombre de 69 años que había protagonizado un accidente con un móvil policial en el barrio Juan Felipe Ibarra, arrojó resultados preliminares de fuerte impacto y podría modificar el rumbo de la investigación.

Según las primeras conclusiones de la Junta Médica Forense, Gómez presentaba un traumatismo cerrado de tórax, fracturas en ambas parrillas costales y en el esternón, además de lesiones en órganos internos.

Entre los hallazgos preliminares también se mencionaron perforaciones o laceraciones en intestinos, hígado y pulmones.

Los resultados deberán ser incorporados formalmente al expediente y analizados en conjunto con el resto de las pruebas.

Había sido dado de alta tras el accidente

El siniestro había ocurrido el jueves de la semana pasada en la intersección de Diaguitas y Río Jordán, en el barrio Juan Felipe Ibarra.

De acuerdo con la información conocida inicialmente, Gómez había sido asistido por una ambulancia luego del choque y trasladado a la guardia del Hospital Regional.

Según el informe policial de aquella jornada, el hombre habría subido caminando a la ambulancia y posteriormente fue atendido en el centro de salud.

Tras la evaluación médica, habría recibido el alta ese mismo día y regresado a su domicilio.

Sin embargo, al día siguiente, su hija lo encontró sin vida.

Los resultados que podrían cambiar el eje de la causa

Los hallazgos preliminares de la autopsia abrieron ahora una serie de interrogantes que deberán ser esclarecidos durante la investigación penal preparatoria.

Uno de los principales puntos será determinar qué estudios se le practicaron a Gómez durante su atención médica y si las lesiones internas detectadas posteriormente podían haber sido advertidas en ese momento.

También deberá establecerse si existía algún cuadro hemorrágico interno y cuál fue la evolución de las lesiones desde el momento del impacto hasta su fallecimiento.

Por ahora, no existe una conclusión judicial sobre eventuales responsabilidades vinculadas con la atención médica.

Una investigación que podría ampliarse

Hasta ahora, el expediente se había iniciado a partir del siniestro vial entre la motocicleta conducida por Gómez y el móvil policial.

Sin embargo, a partir de los resultados preliminares de la autopsia, la Fiscalía deberá determinar si corresponde profundizar otras líneas investigativas.

La Junta Médica Forense elaborará el informe correspondiente, que será clave para establecer la causa concreta de la muerte y la relación entre las lesiones detectadas, el accidente y la posterior evolución del paciente.

De esta manera, la investigación ingresa en una nueva etapa, con varios interrogantes todavía abiertos y con el resultado definitivo de la autopsia como una de las pruebas centrales del expediente.