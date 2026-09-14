Enzo Fernández conquistó a los hinchas del City: elogios en Inglaterra y un curioso cantito en Old Trafford

El mediocampista argentino tuvo una actuación destacada en el triunfo ante Manchester United y recibió elogios de la prensa inglesa. Después del partido, los hinchas del City le dedicaron un particular cántico con la melodía de Zombie, de The Cranberries.

14/09/2026

Enzo Fernández terminó el clásico de Manchester con algo más que tres puntos. El mediocampista argentino fue uno de los jugadores más destacados del Manchester City en el triunfo por 1-0 ante el United en Old Trafford y, horas después, recibió una particular muestra de reconocimiento por parte de los hinchas.

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El argentino fue titular y tuvo una actuación marcada por su entrega, personalidad y participación en el mediocampo, en un partido que obligó al City a jugar durante buena parte del encuentro con un hombre menos tras la expulsión de Phil Foden a los 23 minutos.

Fernández dejó la cancha a los 82 minutos, luego de recibir una tarjeta amarilla, y se retiró con la nariz sangrando después de un cruce con Harry Maguire. La escena terminó reflejando el tono intenso que tuvo el clásico.

Pero la valoración más curiosa llegó desde las tribunas. Los simpatizantes del Manchester City presentes en Old Trafford le dedicaron un cántico al argentino con la melodía de “Zombie”, el clásico de The Cranberries.

“Está en tu cabeza, Enzo, Enzo…”, entonaron los hinchas, en una muestra del respaldo que el mediocampista comenzó a cosechar entre los seguidores del club.

Elogios desde Inglaterra

La actuación de Fernández también llamó la atención de la prensa inglesa. El Daily Mail destacó especialmente su personalidad y su capacidad para adaptarse a las necesidades del equipo en un partido de máxima exigencia.

El medio resaltó que el argentino mostró “la personalidad exacta” que el entrenador Enzo Maresca necesitaba para sacar adelante una victoria como visitante y valoró su aporte en un mediocampo que tuvo que reorganizarse después de la expulsión.

La publicación también hizo hincapié en su capacidad para interrumpir los ataques del rival y consideró que nadie “rompió el juego” tanto como Fernández durante el partido.

El análisis fue todavía más allá y destacó una característica que parece haberse convertido en una de las grandes virtudes del argentino: su deseo de competir y ganar a cualquier precio.

Un clásico con todos los condimentos

Fernández no solo aportó en la recuperación y en la construcción del juego. También tuvo protagonismo cerca del área rival y estuvo involucrado en una de las jugadas más discutidas del encuentro.

El único gol del partido fue convertido por Erling Haaland, aunque posteriormente se abrió un debate por la posición de Fernández durante la acción. El argentino estaba adelantado cuando recibió el envío de Gvardiol e intentó intervenir antes de que la pelota llegara al delantero noruego.

El VAR consideró que Fernández no llegó a tocar el balón y confirmó el gol, aunque horas después Pro Referees cuestionó la revisión de la jugada y señaló que no se había considerado adecuadamente la posible incidencia del mediocampista en la acción.

Más allá de la polémica, el triunfo dejó al City celebrando en Old Trafford y a Fernández como uno de los protagonistas de una tarde que tuvo de todo.

Incluso Haaland tuvo gestos afectuosos con el argentino después del partido. El delantero se acercó para abrazarlo y luego lo acompañó durante los festejos frente a los simpatizantes del equipo.

Entre el reconocimiento de sus compañeros, los elogios de la prensa y un inesperado cántico en las tribunas, Enzo Fernández terminó convirtiendo una gran actuación en una de esas tardes que quedan en la memoria de los hinchas.