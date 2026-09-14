Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 SEP 2026 | 8º
X
Policiales

Clausuraron preventivamente una farmacia por vender productos prohibidos

El procedimiento se realizó en una sucursal de Farmar ubicada en la esquina de Belgrano y Sáenz Peña. Durante el control se detectó la comercialización de artículos cuya venta al público está restringida.

14/09/2026

Una sucursal de la cadena de farmacias Farmar, ubicada en la intersección de Belgrano y Sáenz Peña, fue clausurada preventivamente luego de que se detectaran irregularidades durante un procedimiento de control.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se informó, durante la inspección se constató que el establecimiento ofrecía productos cuya comercialización al público se encuentra prohibida o restringida.

A raíz de esta situación, las autoridades dispusieron el cierre preventivo del local mientras se analiza el alcance de las irregularidades detectadas.

Por el momento, no se brindaron precisiones sobre cuáles fueron los productos observados durante el procedimiento.

Las autoridades competentes deberán determinar ahora las condiciones que deberá cumplir el establecimiento para que pueda levantarse la clausura y retomar su actividad habitual.

Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Barrio Siglo XX: aprehendieron a un joven que era buscado por la Justicia por una causa de robo
  2. 2. Preocupación en el barrio Autonomía: vecinos denuncian robos y piden mayor seguridad
  3. 3. Sergio Schoklender habló tras ser condenado: “No se desvió un puto fondo”
  4. 4. El gobernador Elías Suárez participó de la entrega de los Premios Fundación Bunge y Born 2026 a la Química
  5. 5. Federico Sturzenegger fue increpado en un shopping y el momento quedó registrado en video
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT