Clausuraron preventivamente una farmacia por vender productos prohibidos

El procedimiento se realizó en una sucursal de Farmar ubicada en la esquina de Belgrano y Sáenz Peña. Durante el control se detectó la comercialización de artículos cuya venta al público está restringida.

14/09/2026

Una sucursal de la cadena de farmacias Farmar, ubicada en la intersección de Belgrano y Sáenz Peña, fue clausurada preventivamente luego de que se detectaran irregularidades durante un procedimiento de control.

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Según se informó, durante la inspección se constató que el establecimiento ofrecía productos cuya comercialización al público se encuentra prohibida o restringida.

A raíz de esta situación, las autoridades dispusieron el cierre preventivo del local mientras se analiza el alcance de las irregularidades detectadas.

Por el momento, no se brindaron precisiones sobre cuáles fueron los productos observados durante el procedimiento.

Las autoridades competentes deberán determinar ahora las condiciones que deberá cumplir el establecimiento para que pueda levantarse la clausura y retomar su actividad habitual.