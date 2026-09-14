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Video: golpeó a una mujer mayor, le robó el televisor y fue atrapado por los vecinos

El hecho ocurrió el sábado por la mañana en el barrio Francisco de Aguirre. Un vecino que es policía siguió al sospechoso en moto y logró reducirlo hasta la llegada de la Motorizada.

Hoy 10:00

Una mujer mayor que vive sola fue víctima de un violento robo durante la mañana del sábado, en una vivienda ubicada sobre calle Antártida Argentina, entre Sarmiento y San Martín, en el barrio Francisco de Aguirre.

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Según el relato de vecinos, el delincuente ingresó a la vivienda, empujó y golpeó en la cabeza a la mujer y luego la encerró en el baño. Posteriormente, sustrajo un televisor y escapó del lugar.

Los gritos de la víctima alertaron a los vecinos, que acudieron para auxiliarla. Entre ellos se encontraba un hombre que es policía, quien salió detrás del sospechoso a bordo de su motocicleta.

El vecino logró alcanzar y reducir al presunto delincuente, para luego solicitar la intervención de la Motorizada. Finalmente, los efectivos recuperaron el televisor sustraído.

Tras el episodio, la mujer quedó muy afectada y temerosa. Vecinos de la zona señalaron además que el sector presenta poco tránsito, viviendas abandonadas y falta de iluminación, situación que genera preocupación entre los residentes.

La captura del sospechoso quedó registrada en un video que comenzó a circular entre los vecinos.

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