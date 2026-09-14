Video: golpeó a una mujer mayor, le robó el televisor y fue atrapado por los vecinos

El hecho ocurrió el sábado por la mañana en el barrio Francisco de Aguirre. Un vecino que es policía siguió al sospechoso en moto y logró reducirlo hasta la llegada de la Motorizada.
Una mujer mayor que vive sola fue víctima de un violento robo durante la mañana del sábado, en una vivienda ubicada sobre calle Antártida Argentina, entre Sarmiento y San Martín, en el barrio Francisco de Aguirre.
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Según el relato de vecinos, el delincuente ingresó a la vivienda, empujó y golpeó en la cabeza a la mujer y luego la encerró en el baño. Posteriormente, sustrajo un televisor y escapó del lugar.
Los gritos de la víctima alertaron a los vecinos, que acudieron para auxiliarla. Entre ellos se encontraba un hombre que es policía, quien salió detrás del sospechoso a bordo de su motocicleta.
El vecino logró alcanzar y reducir al presunto delincuente, para luego solicitar la intervención de la Motorizada. Finalmente, los efectivos recuperaron el televisor sustraído.
Tras el episodio, la mujer quedó muy afectada y temerosa. Vecinos de la zona señalaron además que el sector presenta poco tránsito, viviendas abandonadas y falta de iluminación, situación que genera preocupación entre los residentes.
La captura del sospechoso quedó registrada en un video que comenzó a circular entre los vecinos.