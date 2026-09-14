“Según algunos datos, 1,7 millones de personas entraron en la pobreza"

Así lo anunció el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este lunes para Radio Panorama, apoyándose en datos de un informe de la UCA.

Hoy 08:47

El licenciado Osvaldo Granados analizó este lunes la situación económica del país en su habitual columna para Radio Panorama y señaló que trascendieron datos de un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) que indicarían un nuevo aumento de la pobreza.

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“Trascendieron algunos números de la UCA sobre la pobreza. El primer año de este gobierno había bajado del 48 al 30%. El dato es que la pobreza creció, llegando al 33%: 1.700.000 personas más que entraron en la pobreza”, afirmó Granados.

El analista sostuvo que el dato refleja un cambio en la tendencia: “No solamente dejó de caer sino que subió”. En ese sentido, consideró que las cifras anticipan un escenario económico complejo para este año.

“No hay milagros y el crecimiento está muy lento”, sostuvo, aunque destacó que la expansión se produce especialmente por las exportaciones. También señaló que existe un récord de superávit comercial, que permite acumular dólares y contribuye al objetivo de reducir la inflación.

Por otra parte, Granados se refirió al endeudamiento de las personas y a las medidas adoptadas por bancos y fintechs frente a los atrasos en los pagos.

“Los bancos y las fintechs no quieren que se les imponga algo, tratan de mantener cierta independencia”, explicó. En ese marco, señaló que mientras en el Congreso existen más de 40 proyectos destinados a abordar la situación de quienes están en mora, se anunció una reducción de tasas para unas 500.000 personas.

También mencionó el programa “Ponete al día”, destinado a refinanciar deudas, y afirmó que las fintechs informaron que ya refinanciaron a 2 millones de personas, aunque con tasas más elevadas.

“Evidentemente querían hacerlo antes que intervinieran con una ley”, interpretó Granados.

Finalmente, el analista planteó que el escenario político también se aceleró: “Se adelantó el período electoral, falta más de un año. Va todo demasiado rápido”, concluyó.