La ANMAT detectó irregularidades y prohibió un desinfectante en todo el país

Las unidades observadas no tenían lote, fechas de elaboración y vencimiento ni dosis de uso, y presentaban un rotulado diferente al aprobado.

Hoy 08:27

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este lunes el uso, la comercialización y la distribución en todo el país de determinados productos desinfectantes de superficies de la marca Clean On, luego de detectar unidades sin datos de lote, fecha de elaboración, vencimiento ni dosis de uso, además de irregularidades en su rotulado.

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La medida fue formalizada mediante la Disposición 5730/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La investigación se inició a partir de denuncias sobre la comercialización de productos domisanitarios de la marca Clean On y de tareas de fiscalización realizadas por el organismo.

Durante las actuaciones, ANMAT analizó un envase identificado como “CLEAN ON. Desinfectante de superficie”, que consignaba datos correspondientes a la empresa Nolor S.R.L., con domicilio en Pavón, partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

El organismo determinó que el rótulo encontrado no coincidía con los aprobados oficialmente y señaló que una segunda etiqueta, con la marca Clean On y gráficos de microorganismos, tampoco había sido presentada ni autorizada en el registro del producto.

Según la disposición, el producto involucrado no tenía datos de lote ni vencimiento y tampoco indicaba la dosis de uso.

Además, durante una inspección realizada a Nolor S.R.L., los fiscalizadores encontraron un rótulo igual al denunciado.

Los representantes de la empresa reconocieron como propio uno de los rótulos, aunque declararon que no habían comercializado el producto sin datos de lote ni vencimiento. En cambio, no reconocieron como propia la segunda etiqueta que aparecía colocada en el mismo envase.

ANMAT también informó que, tras una inspección de Buenas Prácticas de Fabricación y Control, Nolor S.R.L. había quedado inhibida para elaborar, fraccionar, importar y exportar productos domisanitarios debido a los incumplimientos detectados.

A partir de esos elementos, el organismo sostuvo que el desinfectante investigado “habría sido elaborado y comercializado sin datos de lote ni vencimiento por una firma que no es la titular ante ANMAT”, por lo que correspondería considerarlo un producto ilegítimo.

Por qué ANMAT ordenó prohibir su venta en todo el país

La autoridad sanitaria explicó que, al tratarse de productos que no cumplen con los registros correspondientes, se desconocen sus condiciones de fabricación y formulación.

Por ese motivo, indicó que no puede garantizarse su calidad, seguridad ni eficacia, y resolvió aplicar una medida preventiva para proteger a los potenciales usuarios.

El artículo 1° de la Disposición 5730/2026 establece expresamente la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los productos domisanitarios de la marca Clean On que se presenten sin número de lote, fecha de elaboración, vencimiento ni dosis de uso y con un segundo rótulo con la marca y gráficos de microorganismos.

La medida también fue comunicada a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a los organismos nacionales competentes en materia de control y defensa del consumidor.