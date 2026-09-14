Perú: investigan la repentina muerte de un primo de la presidenta Keiko Fujimori

Ysidro Fernando Kagami Fujimori fue encontrado en su departamento de La Molina este domingo. Según los primeros reportes, había fallecido hace varios días. Las causas aún no fueron confirmadas.

Hoy 08:29

Ysidro Fernando Kagami Fujimori, primo de la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, fue hallado muerto el domingo en el edificio donde vivía solo, en el distrito limeño de La Molina, informaron medios locales.

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Según un acta policial citada por la prensa peruana, el hombre habría muerto varios días antes de ser encontrado. Las autoridades investigan cuándo ocurrió el fallecimiento y qué sucedió en los días previos.

Por el momento, la causa de la muerte no fue informada oficialmente y el caso permanece bajo investigación.

Ysidro Fernando Kagami Fujimori vivía solo en el segundo piso del edificio donde fue hallado. Sus vecinos contaron que solía verlo salir a comprar pan, pero que les llamó la atención que llevaban semanas sin cruzarlo por las áreas comunes del lugar.

"Hace casi un mes que no lo veíamos", contó una vecina que dio su testimonio de Latina Televisión. Según este medio, fueron los copropietarios del lugar los que avisaron a la expareja de Kagami Fujimori de la situación y que ingresaron a su departamento con su autorización.

Kagami Fujimori era hijo de Juana Fujimori, hermana del expresidente Alberto Fujimori, y de Ysidro Kagami Jiraku.

El vínculo entre las familias Fujimori y Kagami se remonta, por tanto, a la hermana del exmandatario.

Según el diario Perú21, Kagami había trabajado como consultor de servicios en Cajamarca.

Keiko Fujimori y los demás familiares no han realizado hasta ahora declaraciones públicas sobre el caso.