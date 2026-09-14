Clima en Añatuya: temperaturas agradables y días soleados a la vista

Hoy, Añatuya presenta un clima cubierto con temperaturas frescas. A partir de mañana, se espera un aumento en el calor con días soleados.
En la jornada de hoy, los añatuyenses se encuentran con un clima cubierto, donde la temperatura actual es de 11.4 °C, aunque la sensación térmica es de 9.9 °C. La humedad se mantiene en un 64%, lo que genera una atmósfera algo fría para quienes salen a las calles.
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A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 19.8 °C, lo cual es bastante moderado para esta época del año. Los vientos soplan a 7.2 km/h desde el este-noreste, aportando un toque fresco al ambiente.
De cara a mañana, los pronósticos indican que el clima será soleado, lo que permitirá a los añatuyenses disfrutar de temperaturas más agradables, con mínimas de 11.3 °C y máximas que llegarán hasta 25.2 °C. Este cambio de clima será bienvenido por aquellos que prefieren días más cálidos.
El miércoles también se anticipa un día soleado, con temperaturas mínimas de 12.6 °C y máximas que podrían alcanzar los 25.7 °C. Esta tendencia sugiere que los días venideros serán ideales para actividades al aire libre.
En resumen, hoy, Lunes 14 de septiembre de 2026, Añatuya se presenta con un clima cubierto y temperaturas entre 10.9 °C y 19.8 °C. Para los próximos días, se espera un cambio hacia el sol, con temperaturas más cálidas que invitan a disfrutar del aire libre.
Esta nota fue generada con inteligencia artificial.