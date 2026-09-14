Clima en Añatuya: temperaturas agradables y días soleados a la vista

Hoy, Añatuya presenta un clima cubierto con temperaturas frescas. A partir de mañana, se espera un aumento en el calor con días soleados.

Hoy 08:21

En la jornada de hoy, los añatuyenses se encuentran con un clima cubierto, donde la temperatura actual es de 11.4 °C, aunque la sensación térmica es de 9.9 °C. La humedad se mantiene en un 64%, lo que genera una atmósfera algo fría para quienes salen a las calles.

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A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 19.8 °C, lo cual es bastante moderado para esta época del año. Los vientos soplan a 7.2 km/h desde el este-noreste, aportando un toque fresco al ambiente.

De cara a mañana, los pronósticos indican que el clima será soleado, lo que permitirá a los añatuyenses disfrutar de temperaturas más agradables, con mínimas de 11.3 °C y máximas que llegarán hasta 25.2 °C. Este cambio de clima será bienvenido por aquellos que prefieren días más cálidos.

El miércoles también se anticipa un día soleado, con temperaturas mínimas de 12.6 °C y máximas que podrían alcanzar los 25.7 °C. Esta tendencia sugiere que los días venideros serán ideales para actividades al aire libre.

En resumen, hoy, Lunes 14 de septiembre de 2026, Añatuya se presenta con un clima cubierto y temperaturas entre 10.9 °C y 19.8 °C. Para los próximos días, se espera un cambio hacia el sol, con temperaturas más cálidas que invitan a disfrutar del aire libre.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.