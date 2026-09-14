Amanda Seyfried protagoniza una de las películas más perturbadoras de Tim Blake Nelson

La actriz interpreta a Karen, una docente que encuentra una inesperada conexión con un preso condenado a muerte en The Life and Deaths of Wilson Shedd, el nuevo y oscuro drama dirigido por Tim Blake Nelson.

Hoy 08:24

Amanda Seyfried es una de las protagonistas de The Life and Deaths of Wilson Shedd, la nueva película dirigida por Tim Blake Nelson, un drama que aborda la pena de muerte, la violencia y las circunstancias que pueden conducir a una persona hacia una vida marcada por el delito.

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Seyfried interpreta a Karen, una docente que llega a una prisión para dictar un taller de escritura creativa. Allí conoce a Wilson Shedd, un preso condenado a muerte interpretado por Scott McNairy, quien sorprende por su sensibilidad y su interés por la literatura, particularmente por la poesía de Emily Dickinson.

A medida que las clases avanzan, Karen descubre que Wilson tiene un verdadero talento para la escritura y comienza a involucrarse cada vez más con él. La relación entre ambos trasciende progresivamente el vínculo entre profesora y alumno: se escriben cartas de amor y surge una atracción mutua.

La vida personal de Karen también está atravesada por la violencia. La mujer mantiene una relación con un exmarido abusivo, que continúa amenazándola y agrediéndola físicamente. El trabajo en la prisión representa para ella una suerte de refugio, al permitirle concentrarse en ayudar a personas que, pese a haber cometido crímenes terribles, todavía pueden mostrar una faceta diferente.

Sin embargo, la película se aleja rápidamente de un relato convencional sobre una profesora que transforma la vida de sus alumnos. Nelson utiliza una estructura no lineal para mostrar distintos momentos de la vida de Wilson, incluida su fuga de prisión, en la que Karen termina involucrándose.

La historia adquiere entonces un tono cada vez más oscuro y violento. El director reconstruye los asesinatos cometidos durante la fuga y, especialmente, el encuentro de los fugitivos con una familia que termina convertida en víctima de su violencia. La película también aborda la ejecución de Wilson, presentada de una manera deliberadamente cruda y perturbadora.

Aunque la interpretación de Amanda Seyfried forma parte del corazón emocional de la película, The Life and Deaths of Wilson Shedd no busca ofrecer respuestas sencillas sobre la pena de muerte. El resultado es un drama intenso que, según la crítica, está muy bien actuado y dirigido, pero que puede resultar particularmente difícil de ver por el nivel de violencia y sufrimiento que presenta.