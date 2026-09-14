El papa León XIV cumple 71 años y mantiene su agenda habitual en el Vaticano

El pontífice celebra este lunes su segundo cumpleaños al frente de la Iglesia católica con reuniones y la inauguración de una exposición sobre el agua en el Vaticano.

Hoy 08:49

El papa León XIV cumple este lunes 71 años, su segundo cumpleaños como pontífice, en una jornada que estará marcada por el trabajo pues mantiene la agenda habitual con varias reuniones y la inauguración de una exposición sobre el agua en la Biblioteca Apostólica Vaticana.

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Como es costumbre, en el Vaticano no se celebra el cumpleaños del pontífice, pero sí su onomástica, por lo que no se espera ningún acto especial.

Aunque este domingo, durante el rezo del ángelus, decenas de fieles reunidos en la plaza de San Pedro comenzaron a entonar cantos de felicitación al pontífice cuando se asomó a la ventana del Palacio Apostólico.

En vísperas del cumpleaños, uno de sus hermanos, John Prevost, destacó desde Chicago su capacidad para afrontar las exigencias del cargo: "Estoy orgulloso de que todavía no haya colapsado, de que esté resistiendo y saliendo adelante", dijo en una entrevista con el canal televisivo Mediaset.

John Prevost también reveló aspectos cotidianos de la relación entre ambos y contó que el Papa le ayudó a resolver problemas con su ordenador e incluso con su declaración de impuestos.

En este día de su cumpleaños, León XIV acudirá por primera vez a la Biblioteca Apostólica Vaticana para inaugurar una exposición dedicada al agua, primer capítulo del ciclo quinquenal "Catástrofe y Maravilla". La muestra busca llamar la atención, a través del arte, sobre el agua como recurso común y, al mismo tiempo, como una amenaza en el contexto de la crisis climática global.