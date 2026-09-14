“Menos gritos y más crecimiento”: el duro editorial de The Economist sobre Javier Milei

El semanario británico reconoció la baja de la inflación y el superávit fiscal, pero advirtió por la caída de los salarios reales, la pérdida de empleos formales y reclamó al Presidente más crecimiento y empatía de cara a 2027.

Hoy 08:40

El semanario británico The Economist volvió a cuestionar al gobierno de Javier Milei y, en un duro editorial publicado en su última edición impresa, sostuvo que la Argentina necesita “menos gritos y más crecimiento”. El análisis planteó que el futuro político del Presidente dependerá de su capacidad para combinar la estabilización económica con respuestas concretas frente a los problemas de empleo e ingresos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Bajo el antetítulo “Pan y manteca, no fanfarronadas”, la publicación reconoció los avances del Gobierno en materia inflacionaria. Recordó que la inflación anual pasó del 161% registrado antes de la llegada de Milei al poder a cerca del 34% en julio de 2026, y también destacó el superávit fiscal y la decisión oficial de evitar la emisión monetaria directa.

The Economist incluso remarcó que, al asumir, muchos analistas dudaban de que Milei pudiera aplicar un ajuste profundo, reducir la inflación y avanzar con una liberalización de la economía. “Milei demostró que estaban equivocados”, señaló el editorial.

Sin embargo, el medio advirtió que el crecimiento continúa siendo lento y desigual, que los salarios reales permanecen por debajo de los niveles del inicio de la gestión y que el número de empleos formales disminuyó. “Muchas personas todavía enfrentan dificultades”, planteó, al señalar que la preocupación por el trabajo empieza a ocupar un lugar central entre los problemas que percibe una parte de la sociedad.

“Es el momento de concentrarse más en el crecimiento”

Para The Economist, el Gobierno debería aprovechar los resultados obtenidos contra la inflación para avanzar hacia una nueva etapa de su programa económico. “Es el momento de construir sobre los cimientos que estableció y concentrarse más en el crecimiento”, sostuvo la publicación.

El editorial planteó que ahora resulta necesario impulsar medidas que favorezcan la actividad económica, el crédito, la inversión privada y la creación de empleo. Entre las propuestas mencionó la eliminación de los controles de capital todavía vigentes y una menor intervención del Banco Central en los mercados.

“La forma más evidente de resolver esto consiste en ser más libertario, no menos”, afirmó The Economist, que consideró que una política monetaria más flexible podría facilitar el acceso al financiamiento de las empresas y estimular nuevas inversiones, incluso si eso implica que la inflación descienda a un ritmo más lento.

El riesgo político de cara a 2027

El semanario también vinculó directamente el escenario económico con las elecciones presidenciales de 2027. Según su análisis, la aprobación de Milei se encuentra cerca de los niveles más bajos de su mandato y su continuidad dependerá de que los resultados macroeconómicos comiencen a sentirse con mayor fuerza en la vida cotidiana.

El artículo sostuvo que el Presidente debe prestar especial atención a la situación de los salarios, el empleo y los hogares afectados por la reducción de subsidios. En ese contexto, pidió que el mandatario “muestre algo de empatía” frente a las dificultades que todavía atraviesa una parte importante de la población.

Críticas por Malvinas y el estilo presidencial

The Economist también cuestionó el protagonismo que el Gobierno otorgó recientemente a la causa Malvinas. Según la publicación, Milei estaría utilizando el tema para movilizar al electorado y correr el foco de los problemas económicos y de las denuncias que afectan a sectores vinculados al oficialismo.

“Es difícil denunciar a la ‘casta’ corrupta cuando tus aliados enfrentan acusaciones de corrupción propias”, señaló el editorial, al cuestionar uno de los principales ejes discursivos del Presidente.

El medio también volvió a apuntar contra el estilo confrontativo de Milei y consideró que el tono de sus respuestas frente a las críticas puede jugarle en contra en un escenario político cada vez más exigente.

Se trata de la tercera publicación crítica de The Economist sobre Milei en poco más de una semana. Días atrás, la revista ya había cuestionado la estrategia oficial respecto de Malvinas y posteriormente sostuvo que el “experimento liberal” argentino atravesaba un “momento delicado”.

El nuevo editorial cerró con una advertencia de cara al próximo año electoral: si el Gobierno no logra que la estabilización se traduzca en más crecimiento, mejores ingresos y mayor empleo, el “remarcable experimento liberal” podría enfrentar un fuerte rechazo en las urnas y poner en riesgo su continuidad en 2027.