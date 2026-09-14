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Lamine Yamal habló del Balón de Oro y sorprendió con sus candidatos: “A lo mejor somos Mbappé o yo”

El joven delantero del Barcelona se puso entre los principales aspirantes al premio y aseguró que, por su temporada, debería ganarlo.

Hoy 09:57

Lamine Yamal volvió a meterse en la discusión por el Balón de Oro y no tuvo dudas al elegir a sus principales candidatos. El delantero del Barcelona, de 19 años, fue entrevistado por Jorge Valdano en Movistar Plus+ y sorprendió con su respuesta.

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Consultado sobre quién merece quedarse con el máximo galardón individual, el español fue contundente: “Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo, pero creo que este año el Balón de Oro me lo merecería yo”.

Yamal fundamentó su postura en los logros conseguidos durante la temporada y dejó claro que considera que la disputa por el premio está principalmente entre él y Kylian Mbappé. De esta manera, Lionel Messi, también nominado entre los 30 candidatos, quedó fuera de sus principales elecciones.

Yamal habló de Messi, Maradona y Cristiano Ronaldo

Durante la entrevista, el atacante también fue consultado por las comparaciones con algunas de las grandes figuras de la historia del fútbol.

“Han habido grandes estrellas en el fútbol… jugadores históricos como Leo, Cristiano o Maradona”, señaló Yamal, quien también mencionó a Pelé como una excepción por la cantidad de logros que consiguió a una edad muy temprana.

El futbolista del Barcelona, sin embargo, evitó asegurar que ya forma parte de ese grupo de leyendas y reconoció que todavía tiene mucho camino por recorrer.

“Sé que tengo mil cosas que hacer para quedarme en la historia del fútbol”, afirmó.

La definición del Balón de Oro tendrá lugar el 26 de octubre en Londres. Yamal ya dejó clara su postura y se anotó entre los candidatos al premio que, según su propia mirada, debería quedar en sus manos.

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