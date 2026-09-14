Tras la elminación de la Copa Argentina, Riestra recibe a Lanús buscando arrimarse a los playoffs

El Malevo y el Granate se ven las caras en el cierre de la novena fecha del Torneo Clausura.

Hoy 10:21

Deportivo Riestra recibirá este lunes a Lanús desde las 19, en el estadio Guillermo Laza, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026. Los dos equipos llegan necesitados de puntos y con el objetivo de acercarse a los puestos de privilegio.

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Riestra viene de quedar eliminado de la Copa Argentina luego de perder por penales ante Banfield en los cuartos de final. Con el sueño copero terminado, el conjunto del Bajo Flores vuelve a poner el foco en el campeonato.

El equipo dirigido por Guillermo Duró suma nueve puntos y permanece fuera de los playoffs. Además, acumula tres empates consecutivos, por lo que necesita volver a ganar para recuperar terreno en la Zona B.

Lanús quiere aprovechar el envión

Lanús llega con otro ánimo después de conseguir una importante victoria ante Defensa y Justicia. El Granate se impuso 1-0 con un gol de cabeza de Carlos Izquierdoz y sumó tres puntos que le permitieron mejorar su posición.

El equipo de Mauricio Pellegrino acumula diez unidades y tampoco está entre los ocho mejores de su zona, por lo que necesita darle continuidad al triunfo de la fecha pasada.

Así, Riestra y Lanús protagonizarán un duelo entre dos equipos que necesitan sumar de a tres para meterse de lleno en la pelea por los playoffs.

Riestra vs. Lanús: hora y TV

Hora: 19.00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Hernán Mastrángelo

Estadio: Guillermo Laza