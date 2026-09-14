El gobernador Elías Suárez participó de la entrega de los Premios Fundación Bunge y Born 2026 a la Química

El mandatario santiagueño fue invitado especialmente a la ceremonia realizada en el Palacio Libertad, donde compartió la jornada con referentes de la ciencia, la academia y la innovación de todo el país.

Hoy 21:36

El gobernador Elías Suárez fue especialmente invitado por la Fundación Bunge y Born a participar de la ceremonia de entrega de los Premios Fundación Bunge y Born 2026 a la Química, realizada en la Sala Argentina del Palacio Libertad, en la Ciudad de Buenos Aires.

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El mandatario santiagueño compartió este encuentro con el presidente de la Fundación, Jorge Born, y con su director ejecutivo, Andrés Basilio Agres, en una jornada que reunió a referentes de la ciencia, la academia y la innovación de todo el país. El evento estuvo conducido por la prestigiosa periodista Carolina Amoroso.

Suárez pudo saludar y felicitar a los tres premiados de esta edición: el Dr. Omar Azzaroni, la Dra. Daiana Capdevila y el Dr. Marcos Tascón, cuyas trayectorias reflejan el desarrollo, la producción y el compromiso que necesita el país para crecer.

Para el Gobernador, participar de este tipo de encuentros reafirma la convicción de que la ciencia, la tecnología y la inversión pública deben caminar de la mano. Por eso, desde Santiago del Estero se continúa trabajando para acompañar la vocación de los estudiantes y jóvenes investigadores de la provincia, entendiendo que en cada laboratorio, en cada proyecto y en cada aula se construye buena parte del futuro productivo de Santiago del Estero y de la Argentina.

Suárez agradeció a la Fundación Bunge y Born por la invitación y por su compromiso sostenido con el desarrollo científico y tecnológico del país.