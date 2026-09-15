Terminan las lluvias y Santiago del Estero tendrá un martes con ascenso de temperatura este martes 15 de septiembre del 2026

Luego de las precipitaciones registradas durante los últimos días, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, con cielo despejado durante la mañana y una máxima que alcanzará los 21 grados.

Hoy 01:55

Las lluvias comienzan a quedar atrás en la Madre de Ciudades y el tiempo presentará una mejora este martes 15 de septiembre de 2026, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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La jornada comenzará con condiciones más agradables y una marcada presencia del sol, ya que el cielo se presentará despejado durante la mañana. Hacia la tarde, se espera un aumento de la nubosidad, con un cielo algo nublado, aunque sin probabilidad de nuevas precipitaciones.

La temperatura mínima prevista será de 10 grados, mientras que la máxima alcanzará los 21 grados, marcando un leve ascenso térmico luego de las bajas temperaturas y la inestabilidad registrada en los últimos días.

Alta humedad y sin lluvias previstas

Durante las primeras horas del martes, el porcentaje de humedad será elevado y superará el 90%, debido a las condiciones generadas tras las lluvias recientes.

Sin embargo, el organismo nacional no anticipa probabilidad de precipitaciones para la jornada, por lo que se espera un día estable para la capital santiagueña y alrededores.

En cuanto al viento, se prevén ráfagas leves de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con predominio del sector este y noreste.

De esta manera, Santiago del Estero iniciará una semana con mejores condiciones climáticas, con temperaturas en recuperación y el regreso progresivo de jornadas más templadas.