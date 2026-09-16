Coty Romero sorprendió con una producción en topless y revolucionó las redes

La exintegrante de Gran Hermano compartió una serie de fotografías en blanco y negro con un look relajado y recibió cientos de mensajes de sus seguidores.

Hoy 02:12

Coty Romero volvió a ser noticia en redes sociales luego de publicar una nueva producción fotográfica que rápidamente llamó la atención de sus seguidores. La influencer correntina posó en topless para una sesión en blanco y negro y generó una ola de comentarios entre los usuarios.

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La exparticipante de Gran Hermano eligió para la ocasión un estilo informal y descontracturado: lució un pantalón de jogging oversize de tiro bajo, accesorios plateados, pulseras y anteojos de marco rectangular. Además, completó el look con el cabello recogido en una cola alta y un maquillaje con labios oscuros.

Las imágenes no tardaron en viralizarse y la publicación recibió numerosos mensajes de sus fanáticos, quienes destacaron su apariencia y el estilo de la producción.

“Hot”, “Hermosa”, “Son un show”, “Pero por favor” y “Dios, qué bella” fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de la influencer en el posteo.

Coty Romero y sus recientes producciones fotográficas

Esta no es la primera vez que Coty Romero comparte imágenes de una producción vinculada a su nueva imagen. Semanas atrás, la correntina había realizado otra sesión de fotos en ropa interior, donde mostró los resultados del aumento de busto al que se sometió recientemente.

En aquella oportunidad, la influencer posó con un conjunto de lencería en tonos claros y apostó por un estilo sensual, con fotografías que rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores.

Con estas nuevas imágenes, Coty volvió a instalarse entre los temas más comentados de las redes sociales y reafirmó su presencia como una de las figuras surgidas del reality de Telefe con mayor exposición digital.

Coty Romero