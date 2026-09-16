Franco Colapinto contó la curiosa regla que sigue antes de correr en Fórmula 1 y sorprendió en televisión

El piloto argentino fue invitado al programa español “La Revuelta” y habló de su preparación para las carreras, su historia personal y el impacto que tuvo su llegada a la máxima categoría del automovilismo.

Hoy 02:03

Franco Colapinto volvió a mostrar su faceta más descontracturada durante su visita a "La Revuelta", el reconocido programa de la televisión pública española conducido por David Broncano. El piloto argentino de Alpine protagonizó una entrevista cargada de humor, anécdotas y revelaciones sobre su vida dentro y fuera de la Fórmula 1.

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El argentino incluso modificó su agenda para poder participar del ciclo. Según contó, decidió retrasar su vuelo de regreso luego de encontrarse con Broncano en Madrid y acordar allí mismo su presencia en el programa.

Consciente del estilo del conductor, conocido por sus preguntas directas y su tono informal, Colapinto se adaptó rápidamente a la dinámica y protagonizó varios momentos que llamaron la atención de la audiencia.

La particular regla antes de una carrera

Uno de los momentos más comentados de la entrevista llegó durante la sección de preguntas clásicas del programa, donde suelen consultarle a los invitados sobre distintos aspectos personales.

Colapinto reveló allí una curiosa recomendación que, según explicó, recibió de Fernando Belasteguín, histórico jugador argentino de pádel y una de las personas que lo acompaña en el área deportiva de su carrera.

"Fernando Belasteguín dice que está prohibido acabar previo a la carrera", contó entre risas el piloto.

Según explicó, la indicación está relacionada con la preparación previa a una competencia y con la creencia de que evitar la eyaculación durante el fin de semana de carrera podría ayudar a mantener determinados niveles hormonales y favorecer el rendimiento deportivo.

La confesión generó uno de los momentos más comentados de la entrevista, ya que se trató de un aspecto poco habitual dentro del mundo de la Fórmula 1.

El pelo, las bromas y una particular colección de F1

Durante la charla también hubo lugar para hablar de la imagen del piloto. Broncano destacó el pelo largo de Colapinto, quien respondió con humor sobre sus cuidados personales.

"Me lo cuido mucho, me pongo muchas cremas, todos los días...", comentó entre risas.

El argentino además contó que su cabello ya le había generado algún inconveniente dentro del monoplaza, luego de que en una carrera algunos mechones se le metieran en los ojos mientras manejaba.

El conductor también sorprendió al piloto con un regalo particular: las carreras completas de la temporada 2025 de Fórmula 1 grabadas en audio. A partir de allí, la conversación derivó en algunas curiosidades de los autos, como la ausencia de bocina en los monoplazas y la dificultad de escuchar cualquier sonido externo durante un Gran Premio.

"Fue mucho más especial lo que se generó en Argentina"

Más allá del humor, Colapinto también repasó su historia y el camino que recorrió hasta llegar a la Fórmula 1.

El piloto recordó que se fue solo a Italia a los 14 años para continuar su formación, que llegó a vivir en una fábrica de karting y que su familia realizó grandes esfuerzos económicos para acompañar su carrera deportiva.

Entre esos recuerdos, mencionó el sacrificio de su padre, quien incluso vendió la casa familiar para poder financiar su participación en la Fórmula 4.

Al hablar sobre lo que significó llegar a la máxima categoría, Colapinto aseguró que el impacto en Argentina terminó siendo más grande de lo que imaginaba.

"Fue mucho más especial lo que se generó en Argentina que mi sueño personal de llegar a la Fórmula 1", expresó.

El piloto explicó que, con el tiempo, comprendió que su llegada a la categoría no solo representaba un logro personal, sino también una motivación para nuevas generaciones de jóvenes argentinos interesados en el automovilismo.

El primer piloto de F1 invitado al programa

Durante la entrevista también habló sobre el merchandising oficial y aseguró que prefiere que los fanáticos puedan expresar su apoyo de manera auténtica, incluso creando sus propias camisetas y banderas.

La visita de Colapinto tuvo además un dato histórico: se convirtió en el primer piloto de Fórmula 1 en participar de “La Revuelta”, incluyendo la etapa anterior del ciclo, cuando el programa era conocido como “La Resistencia”.