La Banda: tres cordobeses fueron detenidos y sospechan que integraban una banda de “escruches”

Los investigadores secuestraron dos automóviles, un revólver, herramientas de corte y otros elementos durante distintos procedimientos. Además, analizan posibles conexiones con hechos similares ocurridos en Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.

Hoy 21:14

Una investigación de la Dirección General de Investigaciones permitió detener a tres personas oriundas de Córdoba que estarían vinculadas con distintos hechos contra la propiedad cometidos bajo la modalidad conocida como “escruche”. Durante los procedimientos también se secuestraron dos automóviles, un arma de fuego, herramientas de corte, linternas y prendas de vestir.

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La pesquisa fue iniciada por el Departamento Robo y Hurto Banda a partir de denuncias por robos y tentativas de ingreso en barrios privados. Los investigadores comenzaron a analizar las imágenes de las cámaras de seguridad y a realizar distintas tareas para establecer posibles conexiones entre los episodios.

Uno de los hechos ocurrió durante la noche del 23 de mayo, cuando cuatro personas ingresaron a un predio privado luego de cortar el tejido metálico del perímetro. Sin embargo, escaparon del lugar sin sustraer elementos. A partir del análisis de los registros fílmicos, los investigadores detectaron que un vehículo habría realizado tareas de vigilancia previas y posteriormente lograron establecer su ingreso y egreso de la provincia.

Otra denuncia correspondió al ingreso de desconocidos a una vivienda, quienes habrían violentado uno de sus accesos y sustraído diversos bienes. Las cámaras permitieron observar en esa oportunidad a cuatro hombres con sus rostros cubiertos, por lo que se profundizó la investigación para identificar a los posibles integrantes del grupo.

A partir de las averiguaciones realizadas, una comisión policial se trasladó hasta Córdoba para verificar domicilios y avanzar sobre los sospechosos y los vehículos que presuntamente utilizaban. Según la investigación, el grupo realizaría tareas de vigilancia sobre los inmuebles antes de ingresar durante la noche, aprovechando la ausencia de los moradores.

Los investigadores también detectaron posibles vinculaciones con hechos de similares características registrados en Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes, por lo que se analiza si se trata de un grupo con actividad delictiva en distintas provincias.

Tres detenidos durante el operativo

La investigación tuvo un avance importante el pasado 11 de septiembre, cuando una de las personas investigadas arribó nuevamente a Santiago del Estero. Personal de la Dirección General de Investigaciones desplegó entonces un operativo y logró localizar un Peugeot 208 en un camino vecinal de Los Romanos, donde fue interceptada una joven oriunda de Córdoba.

Poco después, dos hombres fueron sorprendidos cuando salían de una zona montuosa ubicada en inmediaciones del barrio privado La Reserva. Al advertir la presencia de los efectivos, intentaron escapar, pero fueron alcanzados y detenidos. Ambos también eran oriundos de Córdoba.

Durante el procedimiento se secuestró una mochila con herramientas, una pinza de corte, linternas y un revólver, además del Peugeot 208 que habría sido utilizado por los involucrados.

Posteriormente, en el marco de un allanamiento realizado en una finca de la localidad de El Zanjón, los investigadores secuestraron un Volkswagen Golf y distintas prendas de vestir.

Las tres personas quedaron detenidas y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia. Mientras tanto, continúan las actuaciones para localizar a los restantes involucrados y establecer si el grupo estaría relacionado con otros hechos de similares características ocurridos en Santiago del Estero y en otras provincias.