Barrio Siglo XX: aprehendieron a un joven que era buscado por la Justicia por una causa de robo

El joven, de 24 años, tenía un pedido de detención vigente y fue localizado durante un recorrido preventivo. Quedó a disposición de la Fiscalía de turno.

Hoy 22:57

Un joven que era buscado por la Justicia en el marco de una causa por robo simple fue localizado y aprehendido durante un procedimiento realizado en el barrio Siglo XX, en la ciudad Capital.

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El operativo se concretó durante horas de la mañana, cuando personal policial realizaba recorridos preventivos por ese sector de la ciudad.

En esas circunstancias, los efectivos lograron identificar al joven, sobre quien pesaba un pedido de detención vigente emitido por la Justicia. Ante esta situación, procedieron a su aprehensión y posterior traslado a una dependencia policial.

Según la información aportada, la medida judicial estaba relacionada con una causa por robo simple en la que el joven era mencionado, motivo por el cual se informó de inmediato lo actuado a la autoridad judicial interviniente.

El procedimiento permitió concretar la localización de la persona requerida, mientras la investigación vinculada con la causa continúa su curso.

Finalmente, el aprehendido quedó a disposición de la Fiscalía de turno, que continuará con las actuaciones correspondientes.