Gladys "La Bomba Tucumana" denunció que le faltan pertenencias tras su paso por Gran Hermano y evalúa acciones legales

La cantante aseguró que no recuperó ropa y una pulsera de su esposo fallecido, Luciano Ojeda, que había llevado al reality de Telefe. Según contó, ya intervino un abogado para intentar recuperar los objetos.

Hoy 22:12

A pocos días de la final de Gran Hermano: Generación Dorada, una de las exparticipantes volvió a quedar en el centro de la polémica. Gladys “La Bomba Tucumana” aseguró que atraviesa una situación que la llevó a considerar iniciar acciones legales contra la producción del reality de Telefe.

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La cantante afirmó que, luego de su salida del programa, no recibió todas las pertenencias que había llevado durante su estadía en la casa y reveló que entre los objetos faltantes se encuentra una pulsera que pertenecía a su esposo fallecido, Luciano Ojeda.

En diálogo con Infama, Gladys contó que ya recurrió a un abogado para intentar recuperar sus objetos personales. "Me deben ropa, me deben una pulsera de mi esposo, que justamente ahora puse un abogado por ese motivo. No lo quería hacer público, pero como no me dan pelota...”, expresó.

La pulsera de su esposo fallecido

La artista explicó que la joya tiene un valor sentimental muy importante, más allá de su precio económico, ya que pertenecía a su marido, quien murió el 24 de mayo de 2025.

"Económicamente no vale nada, pero para mí lo vale todo porque él la amaba con toda su alma", manifestó Gladys al referirse al significado del objeto.

Además, recordó por qué decidió conservar esa pulsera luego del fallecimiento de su esposo: "No se la quise poner cuando se fue, porque él la amaba para dejármela justamente para mí".

Según relató, llevó la joya consigo durante su participación en el reality porque representaba una forma de sentirlo cerca, pero aseguró que nunca volvió a recuperarla.

También denunció la falta de ropa

La cantante afirmó que la pulsera no sería la única pertenencia que desapareció durante su paso por Gran Hermano. Según explicó, también le faltan varias prendas que había llevado para utilizar en sus presentaciones.

"Tampoco me devolvieron un montón de ropa que todavía tiene la etiqueta y que uso para cantar", sostuvo.

Tras sus declaraciones, la periodista Cora Debarbieri señaló que la artista estaría analizando avanzar por la vía legal si no recibe una respuesta.

"Está evaluando hacer la denuncia si no le dan una respuesta desde el otro lado. No está contenta con cómo la pasó y con estas irregularidades", explicó la panelista en el programa de América.

La denuncia se suma a las críticas que Gladys ya había realizado sobre su experiencia dentro del reality, donde anteriormente había cuestionado el trato recibido durante su participación.