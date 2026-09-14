Dua Lipa marcó tendencia con una microbikini joya y un osado accesorio para el verano 2027

La cantante británica volvió a sorprender con uno de sus looks de playa y combinó dos de las tendencias más fuertes de la temporada: el traje de baño con detalles brillantes y el bodychain sobre la piel.

Hoy 22:35

Dua Lipa volvió a convertirse en referencia de moda al mostrar una apuesta audaz para el verano 2027. La artista británica eligió un look de playa cargado de brillo y se sumó a una de las tendencias que promete dominar la temporada: la combinación de microbikini joya y bodychain.

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Fiel a su estilo de maximalismo y a la idea de que “más es más”, la intérprete de “Houdini” compartió imágenes de sus vacaciones donde lució una bikini negra con detalles llamativos.

El diseño elegido tenía un corpiño strapless con frunces y una bombacha cavada con tiras finas ajustables en los laterales. El detalle protagonista estuvo en la parte superior: una piedra roja incrustada sobre una base metálica que le aportó un toque sofisticado y glamoroso.

El accesorio que completó el look

Dua Lipa llevó la apuesta un paso más allá y sumó un bodychain, una cadena corporal con los mismos detalles de piedras rojas, que ubicó sobre la cadera por encima de la bombacha.

Para completar el outfit playero, la cantante lució su pelo suelto con ondas naturales, aros de argolla y una gorra azul con visera y letras blancas, logrando una combinación entre estilo relajado y glamour.

Más looks con bikini joya

En la misma publicación de sus vacaciones, la artista volvió a mostrar su preferencia por los trajes de baño con detalles llamativos.

En otra de las imágenes, combinó un minishort de jean azul con un corpiño strapless estampado con diseño de cebra, que tenía aberturas en el frente decoradas con apliques metálicos dorados.

Con sus últimas elecciones de moda, Dua Lipa volvió a instalar una de las tendencias que promete imponerse en la próxima temporada de verano: prendas de playa con brillo, accesorios protagonistas y looks pensados para llamar la atención.