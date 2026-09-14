VIDEO I El insólito blooper de Lucas Bruera que terminó en gol de Instituto ante Estudiantes (RC)

El arquero del León del Imperio parecía tener controlado un remate de Giuliano Cerato, pero un mal movimiento hacia atrás hizo que cruzara la línea de meta con la pelota en sus manos.

14/09/2026

Instituto encontró una ventaja inesperada ante Estudiantes de Río Cuarto en el partido correspondiente a la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura. En el Monumental de Alta Córdoba, la Gloria se puso 1-0 arriba gracias a un insólito error del arquero Lucas Bruera.

El equipo local había comenzado mejor y dominaba las acciones, aunque no lograba encontrar el camino para abrir el marcador. Hasta que Giuliano Cerato sacó una volea desde afuera del área que parecía no representar ningún peligro para el arco visitante.

La pelota picó en el área chica y Bruera intentó controlarla, pero dio un paso hacia atrás en el momento menos indicado. El arquero llegó a tocar el balón antes de que ingresara, aunque su movimiento provocó que cruzara completamente la línea de meta con pelota y todo.

El gol generó dudas en un primer momento y Bruera intentó reanudar rápidamente el juego. Sin embargo, Instituto sacó la pelota del campo y el VAR llamó al árbitro Luis Lobo Medina para indicarle que debía convalidar el tanto.

Finalmente, el gol fue otorgado a Instituto, que pasó a ganar gracias a un error completamente involuntario del arquero de Estudiantes de Río Cuarto y quedó nuevamente en lo más alto de la Zona A.