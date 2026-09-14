Instituto venció a Estudiantes de Río Cuarto y se subió a lo más alto de su Zona

La Gloria venció al León del Imperio por 1 a 0 en el estadio Monumental Presidente Perón, por la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

14/09/2026

Instituto atraviesa un semestre soñado y este lunes dio otro paso importante al derrotar 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto, por la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El equipo de Diego Flores volvió a quedar en lo más alto del grupo, mientras mantiene firme su ilusión de pelear por objetivos importantes.

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La Gloria volvió a mostrar la propuesta que la llevó a tener una gran campaña: asumir riesgos, jugar en campo rival y buscar el desequilibrio de Alex Luna. Sin embargo, durante buena parte del partido le costó generar situaciones claras frente a un Estudiantes de Río Cuarto que necesita sumar para escapar de la pelea por la permanencia.

El primer gol llegó de una manera inesperada. Después de un córner y varios despejes dentro del área, la pelota le quedó a Giuliano Cerato, quien estaba a unos 35 metros del arco y sacó un remate de aire. El disparo parecía controlable, pero Lucas Bruera se confió, dio un paso hacia atrás y terminó metiendo la pelota dentro de su propio arco.

En un primer momento, el tanto no fue sancionado. Los jugadores de Instituto reclamaron la intervención del VAR y, ante la certeza de que la pelota había cruzado completamente la línea, incluso enviaron el balón afuera para que se revisara la jugada. Después del chequeo, el árbitro Luis Lobo Medina convalidó el 1-0.

El conjunto cordobés no se conformó y fue por más. Tras un centro bajo desde la derecha, Mosevich apareció completamente solo y marcó el segundo para Instituto. Pero Estudiantes de Río Cuarto reaccionó inmediatamente: tras sacar del medio, Valiente aprovechó un rebote en el área chica y, después de intentar tres veces, consiguió el descuento.

El resultado no cambió y Instituto se quedó con tres puntos que lo devolvieron a la cima de la Zona A. Además, la campaña le permitió alcanzar su mejor rendimiento histórico en torneos cortos y meterse entre los equipos que hoy están clasificando a la Copa Sudamericana.

Del otro lado, Estudiantes de Río Cuarto quedó cada vez más comprometido en la pelea por mantener la categoría. Para Instituto, en cambio, el presente invita a soñar y el próximo desafío tendrá un condimento especial: Talleres aparece en el horizonte.