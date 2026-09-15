Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 SEP 2026 | 13º
X
Somos Deporte

Central Córdoba ya conoce las autoridades para recibir a Defensa y Justicia

El Ferroviario enfrentará este viernes a las 18 a Defensa y Justicia por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Pablo Echavarría será el árbitro principal en el estadio Alfredo Terrera.

15/09/2026

Central Córdoba ya tiene todo definido para su próximo compromiso por el Torneo Clausura de la Liga Profesional. El conjunto santiagueño recibirá este viernes a Defensa y Justicia, desde las 18, por la fecha 10 de la Zona A, con Pablo Echavarría como árbitro principal.

El Ferroviario atraviesa un momento complicado en el campeonato. Se encuentra último en su zona con 7 puntos, producto de dos victorias, un empate y siete derrotas. Además, acumula cinco partidos sin ganar, con cuatro caídas y una igualdad.

Para el encuentro ante Defensa y Justicia, Echavarría estará acompañado por Federico Cano como asistente 1 y Joaquín Badano como asistente 2. El cuarto árbitro será Emanuel Ejarque.

En el VAR estará Fernando Espinoza, mientras que Guido Mascheroni será el AVAR. El partido se disputará este viernes 18 de septiembre desde las 18 y será una nueva oportunidad para que Central Córdoba pueda cortar su mala racha y volver a sumar de a tres.

TEMAS Club Atlético Central Córdoba
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Banda: tres cordobeses fueron detenidos y sospechan que integraban una banda de “escruches”
  2. 2. Boca ya tiene rival en semifinales de la Copa Sudamericana: cuándo y cómo se juega la serie
  3. 3. La intendente recibió al jefe comunal de la ciudad bonaerense de Salliqueló
  4. 4. Tragedia en Venecia: una pareja de jóvenes murió al chocar su bote contra un taxi acuático
  5. 5. Bessent defendió la asistencia financiera de EE.UU. a la Argentina: “Es un aliado de nuestro país”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT