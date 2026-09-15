Central Córdoba ya conoce las autoridades para recibir a Defensa y Justicia

El Ferroviario enfrentará este viernes a las 18 a Defensa y Justicia por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. Pablo Echavarría será el árbitro principal en el estadio Alfredo Terrera.

15/09/2026

Central Córdoba ya tiene todo definido para su próximo compromiso por el Torneo Clausura de la Liga Profesional. El conjunto santiagueño recibirá este viernes a Defensa y Justicia, desde las 18, por la fecha 10 de la Zona A, con Pablo Echavarría como árbitro principal.

El Ferroviario atraviesa un momento complicado en el campeonato. Se encuentra último en su zona con 7 puntos, producto de dos victorias, un empate y siete derrotas. Además, acumula cinco partidos sin ganar, con cuatro caídas y una igualdad.

Para el encuentro ante Defensa y Justicia, Echavarría estará acompañado por Federico Cano como asistente 1 y Joaquín Badano como asistente 2. El cuarto árbitro será Emanuel Ejarque.

En el VAR estará Fernando Espinoza, mientras que Guido Mascheroni será el AVAR. El partido se disputará este viernes 18 de septiembre desde las 18 y será una nueva oportunidad para que Central Córdoba pueda cortar su mala racha y volver a sumar de a tres.