Presentaron en Diputados el proyecto de Ley "Polaco" Riemersma para la protección animal

La iniciativa fue entregada a la diputada Cecilia Valdez para que sea incorporada al tratamiento legislativo. Sus impulsores destacaron que busca avanzar en acciones concretas en defensa de los animales.

15/09/2026

El pasado lunes fue presentado en la Honorable Cámara de Diputados de Santiago del Estero el proyecto de Ley "Polaco" Riemersma, una iniciativa que busca impulsar nuevas herramientas de protección y defensa de los animales.

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El proyecto fue entregado a la diputada Cecilia Valdez, con el objetivo de que sea incorporado al tratamiento durante la sesión legislativa correspondiente.

Desde el espacio impulsor de la propuesta destacaron que la presentación representa un nuevo paso para transformar en acciones concretas una lucha vinculada al cuidado y bienestar animal.

Según expresaron, la Ley "Polaco" representa "memoria, compromiso y defensa de los animales", en referencia al objetivo de generar políticas que permitan avanzar en una mayor protección para aquellos que no tienen voz.

Los promotores de la iniciativa remarcaron la importancia de que el proyecto pueda ser debatido, avanzar dentro del ámbito legislativo y convertirse en una realidad para la provincia.

"Por ellos. Por los que no tienen voz. Por Polaco”, expresaron al destacar el sentido de la propuesta.