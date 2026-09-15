La intendente recibió al jefe comunal de la ciudad bonaerense de Salliqueló

La reunión tuvo como objetivo fortalecer los vínculos institucionales y promover el intercambio de experiencias entre gobiernos locales.

Hoy 22:42

La Ing. Norma Fuentes mantuvo una reunión protocolar con el intendente de Salliqueló, provincia de Buenos Aires, Ariel Succurro, en el marco de un encuentro destinado a fortalecer los vínculos institucionales y promover el intercambio de experiencias entre gobiernos locales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

También participaron del encuentro el secretario y el subsecretario de Coordinación, Mario Benavente y Daniel Kobylański, respectivamente. Durante la reunión, compartieron experiencias vinculadas con la gestión municipal, el desarrollo urbano y las iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El encuentro permitió, además, poner en valor la importancia del trabajo conjunto entre municipios y del intercambio de conocimientos y experiencias como herramientas para fortalecer las gestiones locales.