La intendente recibió al jefe comunal de la ciudad bonaerense de Salliqueló

La reunión tuvo como objetivo fortalecer los vínculos institucionales y promover el intercambio de experiencias entre gobiernos locales.
La Ing. Norma Fuentes mantuvo una reunión protocolar con el intendente de Salliqueló, provincia de Buenos Aires, Ariel Succurro, en el marco de un encuentro destinado a fortalecer los vínculos institucionales y promover el intercambio de experiencias entre gobiernos locales.
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También participaron del encuentro el secretario y el subsecretario de Coordinación, Mario Benavente y Daniel Kobylański, respectivamente. Durante la reunión, compartieron experiencias vinculadas con la gestión municipal, el desarrollo urbano y las iniciativas destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos.
El encuentro permitió, además, poner en valor la importancia del trabajo conjunto entre municipios y del intercambio de conocimientos y experiencias como herramientas para fortalecer las gestiones locales.