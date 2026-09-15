VIDEOS I Tras la eliminación de Platense, hubo invasión al campo, incidentes y robo de banderas a Fluminense

Después del triunfo 2-1 del Calamar, que no alcanzó para remontar la serie ante Fluminense, se produjeron incidentes en el estadio Ciudad de Vicente López. Hubo una pelea entre los cuerpos técnicos, invasión al campo de juego y enfrentamientos entre hinchas.

15/09/2026

El final del partido entre Platense y Fluminense, por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, terminó envuelto en un escándalo. Después del triunfo 2-1 del equipo argentino, que no le alcanzó para revertir el 0-2 de la ida, se produjeron incidentes dentro del estadio Ciudad de Vicente López.

Todo comenzó con una pelea entre integrantes de los cuerpos técnicos de ambos equipos. La situación pudo ser controlada rápidamente, pero minutos después se produjo un episodio de mayor gravedad cuando integrantes de la hinchada de Platense ingresaron al campo de juego.

Los hinchas atravesaron el terreno para dirigirse hacia el sector donde se encontraban los simpatizantes de Fluminense. En medio de la situación, los fanáticos brasileños intentaron resguardar sus banderas, aunque una de ellas terminó siendo sustraída.

La seguridad del estadio intentó intervenir para evitar que los grupos de hinchas se encontraran, pero no pudo impedir que los simpatizantes locales avanzaran hacia el sector visitante.

Los incidentes se produjeron apenas terminado un partido que había dejado a Platense al borde de una clasificación histórica. El equipo dirigido por Martín Palermo ganó 2-1 en Vicente López, pero quedó eliminado de la Copa Libertadores debido al 0-2 sufrido en el encuentro de ida disputado en Brasil.

Así, la noche que podía quedar marcada únicamente por la gran actuación futbolística del Calamar terminó también con imágenes de violencia, invasión del campo de juego y enfrentamientos entre hinchas, en un cierre que empañó la despedida de Platense del máximo torneo continental.