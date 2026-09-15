Fuentes se reunió con representantes de la comunidad LGBTIQ+

La intendenta recibió a referentes de la comunidad LGBTIQ+ con el objetivo de mantener diálogos institucionales y avanzar en la articulación de acciones conjuntas por la diversidad y promover la construcción de una sociedad libre de violencia y discriminación.

15/09/2026

Participaron del encuentro representantes de ATTA, Di.Va.S. y el Archivo de la Memoria LGBTIQ+, entre otras organizaciones. También estuvieron presentes el secretario de Coordinación, Mario Benavente, y el subsecretario de Desarrollo Comunitario, Mauro Kalinski.

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Durante la reunión, se abordaron distintas inquietudes y propuestas vinculadas con la inclusión, la igualdad de oportunidades, el respeto por la diversidad y la promoción de derechos.