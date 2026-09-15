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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 SEP 2026 | 13º
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La Municipalidad y el INTA realizarán una nuevo curso sobre manipulación de alimentos

Quienes participen de la nueva edición de la capacitación obtendrán el carnet habilitante.

Hoy 22:40

La Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de la Capital informó que están abiertas las inscripciones para un nuevo Curso de Manipulación de alimentos para la obtención del carnet habilitante.

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Se trata del segundo ciclo que se realiza conjuntamente con el INTA Santiago del Estero, destinado a productores de alimentos, emprendedores y personas que trabajan con la elaboración y/o manipulación de alimentos.

La capacitación incluye una jornada teórica que se llevará a cabo el 22 de septiembre próximo, de 15 a 18 y un examen a concretarse el 29 de septiembre en el mismo horario. Se dictará en la Casa del Bicentenario en el Parque Aguirre y los asistentes obtendrán el carnet nacional con validez por tres años.

Los interesados, podrán inscribirse vía on line, escaneando el código QR del flyer habilitado en redes sociales de la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad.

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