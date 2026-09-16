Detenido un sospechoso por el robo a un chofer de Uber en Alderetes

La Policía de Alderetes logró la detención de un sospechoso vinculado al robo violento de un chofer de Uber, donde se secuestraron armas de fuego durante el allanamiento.

Hoy 01:45

En un operativo realizado por la Policía de Alderetes, se detuvo a un hombre sospechado de estar involucrado en el robo violento a un chofer de Uber, ocurrido hace meses en Tucumán. Este incidente, que tuvo lugar durante la madrugada, involucró a la víctima que transportaba a un grupo de hombres en el barrio Nicolás Avellaneda.

Durante el trayecto, los pasajeros amenazaron al conductor con un arma de fuego, despojándolo de su celular y otras pertenencias. Posteriormente, lo abandonaron atado dentro de su propio vehículo en una zona descampada, lo que generó una profunda preocupación en la comunidad sobre la seguridad de los choferes de aplicaciones en la región.

La denuncia presentada por la víctima llevó al jefe de la Comisaría de Alderetes a formar un equipo especializado en la identificación de los responsables de este violento acto. Tras semanas de investigación y diversas tareas de campo, los efectivos policiales lograron establecer la identidad de uno de los presuntos participantes del robo.

Con esta información, se solicitó una orden de allanamiento para la vivienda del sospechoso, ubicada en el loteo Cano, en la zona de Los Aguirre, Alderetes. El operativo, que se llevó a cabo de manera coordinada, resultó en la detención del individuo y el secuestro de armas de fuego en su domicilio, lo que refuerza la gravedad del caso.

Este tipo de delitos ha puesto en alerta a las autoridades, quienes están comprometidos en mejorar la seguridad para los choferes de aplicaciones y la ciudadanía en general. La Justicia ahora tiene en sus manos el expediente y deberá determinar los próximos pasos a seguir en esta investigación.

Los operativos como este son indicativos del esfuerzo continuo de la Policía para combatir la delincuencia en la región y proteger a los ciudadanos. Con cada arresto, se busca enviar un mensaje claro sobre la intolerancia hacia la violencia y el robo en Tucumán, especialmente en un contexto donde los choferes de aplicaciones han sido blanco de ataques.