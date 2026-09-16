Santiago del Estero empieza a sentir la primavera: se viene una jornada más cálida y sin lluvias

Luego de las jornadas frescas de los últimos días, la provincia tendrá una jornada con marcas más agradables y una máxima que alcanzará los 26 grados. No se esperan lluvias y el cielo permanecerá mayormente despejado.

Hoy 01:25

El clima comienza a mostrar señales del cambio de estación en Santiago del Estero. Según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles 16 de septiembre de 2026 se espera una jornada con temperaturas en ascenso, en la previa de la llegada de la primavera.

La jornada arrancará con una temperatura mínima estimada en 11 grados, mientras que durante la tarde la máxima alcanzará los 26 grados, generando un ambiente más templado respecto a los días anteriores.

Cielo despejado y sin lluvias

De acuerdo al pronóstico, el cielo se presentará despejado durante gran parte del día, con buenas condiciones meteorológicas para las actividades al aire libre.

Recién hacia la noche podrían aparecer algunas nubes, aunque no se anticipan precipitaciones para la Capital santiagueña ni zonas cercanas.

La humedad rondará el 80%, especialmente durante las primeras horas del día, pero las condiciones no favorecerán el desarrollo de lluvias.

Vientos leves del norte y noreste

El viento soplará de manera leve, con velocidades estimadas entre 11 y 26 kilómetros por hora, provenientes de los sectores norte y noreste.

Con temperaturas que comienzan a elevarse y jornadas más agradables, Santiago del Estero transita los últimos días del invierno con un panorama climático que anticipa la proximidad de la primavera.