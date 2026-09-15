Boca ya tiene rival en semifinales de la Copa Sudamericana: cuándo y cómo se juega la serie

El Xeneize eliminó a San Pablo tras empatar 1-1 en Brasil y avanzar con un global de 2-1.

Hoy 23:59

Boca dio otro paso en la Copa Sudamericana 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena empató 1-1 ante San Pablo en Brasil y, luego del 1-0 conseguido en la Bombonera, cerró la serie con un global de 2-1 para meterse entre los cuatro mejores del certamen.

El próximo desafío será Vasco da Gama, que viene de eliminar a Independiente Santa Fe en los cuartos de final. La serie de semifinales tendrá al Xeneize como local en el primer partido y al conjunto brasileño como anfitrión en la revancha.

La Conmebol estableció que los encuentros de ida se disputarán entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre, mientras que las revanchas serán entre el martes 20 y el miércoles 21 de octubre. Todavía resta la confirmación oficial de los días y horarios exactos.

Boca vs. Vasco da Gama: cuándo se juegan las semifinales

La única certeza hasta el momento es el orden de la serie: Boca jugará la ida en Argentina y definirá la clasificación en Brasil.

Partido de ida: entre el martes 13 y miércoles 14 de octubre.

entre el martes 13 y miércoles 14 de octubre. Partido de vuelta: entre el martes 20 y miércoles 21 de octubre.

entre el martes 20 y miércoles 21 de octubre. Boca: será local en el primer encuentro.

será local en el primer encuentro. Vasco da Gama: será local en la revancha.

Los horarios y las fechas exactas de cada partido serán confirmados por la Conmebol.

Cómo quedó el cuadro de la Copa Sudamericana

Boca llegó a semifinales después de dejar en el camino a San Pablo. Del otro lado, Vasco da Gama avanzó tras superar a Independiente Santa Fe, mientras que anteriormente había eliminado a Olimpia en octavos y a Independiente Medellín en los playoffs.

En la otra semifinal se enfrentarán los ganadores de las series entre Santos y Atlético Mineiro, y Cienciano y Montevideo City Torque. En ambos cruces, los equipos que aparecen mencionados llegaron con ventaja en sus respectivos partidos de ida: Santos ganó 2-0 y Cienciano también se impuso 2-0.

Si Boca consigue superar a Vasco da Gama, jugará la gran final de la Copa Sudamericana 2026.

Cuándo y dónde será la final de la Sudamericana

La definición del torneo será a partido único el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.

El posible rival de Boca en la final saldrá de la otra llave de semifinales. Por ese lado del cuadro todavía siguen en carrera Santos, Atlético Mineiro, Cienciano y Montevideo City Torque.

Las fechas de las fases finales