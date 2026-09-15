VIDEO I Tras un final caliente en el Morumbí, todo San Pablo fue a buscar a Paredes

Boca empató 1-1 ante el conjunto brasileño y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana. Tras el pitazo final, Djhordney increpó a Leandro Paredes y se desató un fuerte cruce entre los jugadores.

15/09/2026

Boca consiguió el objetivo y se metió en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 tras empatar 1-1 ante San Pablo en el Morumbí. Sin embargo, la clasificación terminó con un momento de mucha tensión dentro del campo de juego.

Apenas Gustavo Tejera marcó el final del partido, se produjo un tumulto alrededor de Leandro Paredes. El mediocampista del Xeneize, campeón del mundo con la Selección Argentina, festejaba la clasificación con una sonrisa cuando Djhordney fue a increparlo.

El cruce rápidamente generó la reacción de los futbolistas de ambos equipos y se armó una bataola en el terreno de juego. La situación se produjo segundos después de que Boca sellara su pase a la siguiente instancia gracias al 2-1 global, producto del triunfo 1-0 conseguido en la Bombonera y el empate en Brasil.

Paredes, uno de los referentes del equipo de Rodolfo Arruabarrena, quedó en el centro de la escena durante los incidentes posteriores al encuentro. Finalmente, el tumulto no pasó a mayores y Boca pudo celebrar su clasificación a las semifinales.

Ahora, el Xeneize deberá enfrentar a Vasco da Gama por un lugar en la gran final de la Copa Sudamericana.