Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 SEP 2026 | 13º
X
Somos Deporte

VIDEO I Tras un final caliente en el Morumbí, todo San Pablo fue a buscar a Paredes

Boca empató 1-1 ante el conjunto brasileño y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana. Tras el pitazo final, Djhordney increpó a Leandro Paredes y se desató un fuerte cruce entre los jugadores.

15/09/2026

Boca consiguió el objetivo y se metió en las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 tras empatar 1-1 ante San Pablo en el Morumbí. Sin embargo, la clasificación terminó con un momento de mucha tensión dentro del campo de juego.

Apenas Gustavo Tejera marcó el final del partido, se produjo un tumulto alrededor de Leandro Paredes. El mediocampista del Xeneize, campeón del mundo con la Selección Argentina, festejaba la clasificación con una sonrisa cuando Djhordney fue a increparlo.

El cruce rápidamente generó la reacción de los futbolistas de ambos equipos y se armó una bataola en el terreno de juego. La situación se produjo segundos después de que Boca sellara su pase a la siguiente instancia gracias al 2-1 global, producto del triunfo 1-0 conseguido en la Bombonera y el empate en Brasil.

Paredes, uno de los referentes del equipo de Rodolfo Arruabarrena, quedó en el centro de la escena durante los incidentes posteriores al encuentro. Finalmente, el tumulto no pasó a mayores y Boca pudo celebrar su clasificación a las semifinales.

Ahora, el Xeneize deberá enfrentar a Vasco da Gama por un lugar en la gran final de la Copa Sudamericana.

TEMAS Club Atlético Boca Juniors
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La Banda: tres cordobeses fueron detenidos y sospechan que integraban una banda de “escruches”
  2. 2. Boca ya tiene rival en semifinales de la Copa Sudamericana: cuándo y cómo se juega la serie
  3. 3. La intendente recibió al jefe comunal de la ciudad bonaerense de Salliqueló
  4. 4. Tragedia en Venecia: una pareja de jóvenes murió al chocar su bote contra un taxi acuático
  5. 5. Bessent defendió la asistencia financiera de EE.UU. a la Argentina: “Es un aliado de nuestro país”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT