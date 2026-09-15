CA7RIEL y Paco Amoroso se suman a GTA VI y crece la expectativa por su participación en el soundtrack

El dúo argentino forma parte de la campaña que Rockstar Games desplegó junto a grandes figuras internacionales de la música.

15/09/2026

CA7RIEL y Paco Amoroso se sumaron oficialmente a la campaña promocional de Grand Theft Auto 6, convirtiéndose en los representantes argentinos de una acción de Rockstar Games que reúne a algunas de las figuras más importantes de la música internacional.

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Durante este martes, el dúo compartió en sus redes sociales una ilustración de un yate con la estética característica de GTA 6, como parte de una serie de publicaciones coordinadas que también realizaron artistas como Travis Scott, Future, Metro Boomin, Rauw Alejandro, Keith Richards, PinkPantheress y Yung Lean.

La aparición de los argentinos dentro de esta campaña reforzó las versiones sobre su participación en el apartado musical del videojuego, uno de los elementos históricamente más importantes de la saga.

Por el momento, Rockstar no detalló públicamente qué canción de CA7RIEL y Paco Amoroso podría aparecer ni si el dúo tendrá una participación adicional dentro de alguna de las estaciones de radio del juego.

Una campaña musical que encendió a los fanáticos

La acción comenzó prácticamente de manera simultánea en las cuentas de distintos artistas, todos con imágenes inéditas realizadas bajo la identidad visual de Vice City y GTA 6.

En el caso de Travis Scott, el rapero fue todavía más directo al mencionar públicamente a Rockstar Games y anticipar su regreso al mundo de los videojuegos. Rauw Alejandro, por su parte, también acompañó su publicación con referencias directas a la desarrolladora.

La participación de músicos provenientes del rock, hip hop, trap, música urbana y pop refuerza la posibilidad de que GTA 6 vuelva a apostar por una amplia diversidad de géneros en sus estaciones de radio.

CA7RIEL y Paco Amoroso, dentro del universo GTA

La incorporación de CA7RIEL y Paco Amoroso representa un nuevo salto internacional para el dúo, que en los últimos años logró una fuerte proyección fuera de Argentina.

Su aparición en la campaña generó rápidamente repercusión entre los seguidores argentinos de la franquicia, que comenzaron a especular sobre cuál de sus canciones podría escucharse mientras los jugadores recorren Vice City.

Las radios constituyen uno de los sellos históricos de Grand Theft Auto. Cada entrega incluye estaciones con diferentes géneros, canciones especialmente seleccionadas y, en algunos casos, artistas que incluso participan como conductores o curadores musicales.

Por eso, la presencia de CA7RIEL y Paco Amoroso junto a figuras como Travis Scott, Future, Rauw Alejandro y Keith Richards anticipa que la música tendrá nuevamente un lugar destacado en GTA 6.

Ahora resta conocer el anuncio completo de Rockstar Games y, principalmente, qué material del dúo argentino estará asociado al esperado videojuego.