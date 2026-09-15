Boca va por todo: los cinco títulos que puede ganar en 2026

El Xeneize se metió en las semifinales de la Copa Sudamericana y mantiene abiertas todas sus competencias. También está en cuartos de final de la Copa Argentina, pelea arriba en el Torneo Clausura y sigue en carrera por la cima de la Tabla Anual.

15/09/2026

Boca dio un paso enorme en Brasil, empató ante San Pablo en el Morumbí y, gracias al 1-0 conseguido en la Bombonera con gol de Miguel Merentiel, se metió entre los cuatro mejores de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Vasco Arruabarrena atraviesa un momento clave de la temporada y todavía tiene varios objetivos por delante.

El Xeneize continúa con vida en todas las competencias que disputa y puede terminar el año con hasta cinco títulos en juego. Además de la Sudamericana y la Copa Argentina, pelea por el Torneo Clausura y ocupa el cuarto puesto de la Tabla Anual.

El quinto trofeo posible es el Trofeo de Campeones 2026, que enfrentará al ganador del Apertura, Belgrano de Córdoba, con el campeón del Clausura. Por eso, si Boca consigue quedarse con el torneo local, tendrá la posibilidad de jugar una nueva final.

La Copa Sudamericana, el gran objetivo internacional

Después de 18 años sin conquistar un título internacional, Boca tiene a la Copa Sudamericana como uno de sus principales objetivos. En el camino eliminó a O'Higgins de Chile, Recoleta de Paraguay y a San Pablo en los cuartos de final.

Ahora, el conjunto de Arruabarrena enfrentará en semifinales a Vasco da Gama, que viene de eliminar a Independiente Santa Fe por 2-0. Al igual que en la serie anterior, Boca comenzará la llave como local en la Bombonera y definirá como visitante.

La final está prevista para el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Si el Xeneize alcanza la definición, su rival surgirá de la otra semifinal, donde aparecen Atlético Mineiro, Santos, Montevideo City Torque y Cienciano.

La Copa Argentina y el clásico ante Racing

El otro frente de eliminación directa es la Copa Argentina. Boca sufrió para dejar en el camino a Vélez por penales en Córdoba, pero consiguió meterse en los cuartos de final.

Ahora tendrá un duelo especial ante Racing, en lo que será el tercer enfrentamiento entre ambos durante 2026. En los dos anteriores hubo empate: 0-0 en la Bombonera durante el Apertura y 1-1 en el Cilindro por el Clausura, con goles de Marcos Rojo y Miguel Merentiel.

El ganador de esta serie jugará las semifinales ante Banfield, que eliminó a Riestra por penales. Del otro lado del cuadro aparecen Estudiantes, Platense, Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán. La final de la Copa Argentina está programada para el 4 de noviembre de 2026.

El Torneo Clausura y la Tabla Anual

En el plano local, Boca viene de conseguir un triunfo importante ante Central Córdoba, al que derrotó 3-1 con una formación alternativa antes de viajar a Brasil.

Con 14 puntos, el Xeneize ocupa el quinto puesto de la Zona A del Torneo Clausura y se encuentra dentro de los lugares de clasificación a los playoffs. Todavía quedan siete fechas de la fase regular y el objetivo será terminar lo más arriba posible para los cruces.

La final del Clausura está prevista para el domingo 12 de diciembre, en estadio neutral.

En la Tabla Anual, Boca también está en carrera. Se ubica cuarto con 44 puntos, detrás de Argentinos Juniors (46), Vélez (45) e Independiente Rivadavia (45). El primer puesto de esta clasificación determina al campeón de la Liga Profesional, mientras que los tres primeros obtienen la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

El calendario que le queda a Boca en el Clausura