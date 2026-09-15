Bessent defendió la asistencia financiera de EE.UU. a la Argentina: “Es un aliado de nuestro país”

El secretario del Tesoro estadounidense aseguró ante el Congreso que la Argentina utilizó solo una parte del swap de hasta US$20.000 millones y que los fondos fueron devueltos. También destacó que la operación generó ganancias para Estados Unidos.

Hoy 19:02

Scott Bessent defendió este martes ante el Congreso de ese país la asistencia financiera otorgada a la Argentina en 2025 y aseguró que la operación permitió respaldar al Gobierno de Javier Milei sin poner en riesgo los recursos estadounidenses.

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Durante una presentación ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Bessent explicó que Washington puso a disposición de la Argentina una línea de swap por hasta US$20.000 millones, aunque remarcó que el Gobierno argentino utilizó solamente una parte del monto disponible.

“Tuvimos una línea de swap totalmente garantizada, de la que ellos solo utilizaron un monto pequeño”, afirmó el funcionario durante la audiencia.

El mecanismo había sido instrumentado en un momento de fuerte presión sobre las reservas del Banco Central y de elevada volatilidad en los mercados financieros argentinos. El esquema contempló una línea de swap y operaciones mediante las cuales el Tesoro estadounidense adquirió pesos de manera temporal a cambio de dólares.

Bessent aseguró que Estados Unidos recuperó los fondos

Durante su exposición, el secretario del Tesoro destacó que la Argentina posteriormente canceló los fondos utilizados, por lo que el capital desembolsado fue devuelto a Estados Unidos.

“El objetivo fue proteger el capital del pueblo estadounidense. De hecho, obtuvimos decenas de millones de dólares”, sostuvo Bessent al explicar el resultado de la asistencia financiera.

Según su descripción, la operación no solamente permitió brindar respaldo financiero a la Argentina durante el período de mayor tensión cambiaria, sino que también habría generado un beneficio económico para el Tesoro norteamericano.

El funcionario vinculó además la decisión con la relación estratégica entre ambos países y rechazó que el respaldo estuviera basado únicamente en una relación personal entre Milei y el presidente estadounidense Donald Trump.

“Logramos tender un puente hacia un aliado estadounidense”, señaló Bessent.

Ante las referencias realizadas durante la audiencia sobre la Argentina y Milei como aliados de Trump, el funcionario hizo una aclaración: “Como todos dijeron, un aliado de Trump. No, este es un aliado estadounidense”.

El respaldo al programa económico de Javier Milei

Bessent también aprovechó su presentación para reivindicar el rumbo económico adoptado por la administración de Javier Milei.

El secretario del Tesoro estadounidense afirmó que el Presidente argentino “sacó a la Argentina de gobiernos de extrema izquierda y antiestadounidenses” y sostuvo que el país se convirtió en “un faro para América Latina”.

En esa línea, relacionó la asistencia financiera con las reformas impulsadas por el Gobierno y con el giro hacia una economía con mayor participación del mercado.

Bessent extendió su análisis a otros países de la región, entre ellos Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador, y cuestionó las políticas económicas que, según su interpretación, no produjeron resultados favorables en esos países.

“Esas políticas nunca funcionaron en ningún lugar y tampoco les funcionaron a ellos; ahora quieren liderazgo en una economía basada en el mercado”, afirmó.

Una asistencia otorgada en medio de la tensión cambiaria

El respaldo financiero estadounidense se activó durante un período de presión sobre las reservas argentinas y de incertidumbre en los mercados, en un contexto marcado además por la cercanía de las elecciones legislativas.

La línea contemplaba hasta US$20.000 millones, aunque la Argentina no utilizó la totalidad de los recursos disponibles. Parte de la asistencia estuvo relacionada con las necesidades de liquidez en dólares y con compromisos financieros del país.

Con la devolución del capital utilizado, quedó cerrado el ciclo de la asistencia instrumentada durante ese período, según explicó Bessent ante los legisladores estadounidenses.

La exposición del funcionario formó parte de su testimonio anual sobre el estado del sistema financiero internacional ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, donde también respondió preguntas sobre otras decisiones e intervenciones del Tesoro estadounidense.