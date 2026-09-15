Cómo combatir el cansancio visual al jugar por horas

El cansancio visual es un problema creciente entre los gamers, con un 60% de ellos reportando síntomas tras largas horas de juego, según un estudio de 2021. Conocer cómo prevenirlo es esencial para mantener una experiencia de juego saludable.

Hoy 18:12

El cansancio visual es una preocupación creciente en la comunidad gamer, especialmente en un mundo donde los videojuegos son una forma de entretenimiento predominante. Un estudio realizado en 2021 reveló que aproximadamente el 60% de los jugadores experimentan síntomas de fatiga ocular después de largas sesiones de juego. Este fenómeno, conocido como síndrome de visión por computadora, puede afectar no solo la experiencia de juego, sino también la salud visual a largo plazo.

Una de las principales causas del cansancio visual es la exposición prolongada a pantallas, que suele generar incomodidad y fatiga. Las pantallas emiten luz azul, que puede causar sequedad ocular y tensión. Por ello, es fundamental tomar medidas para mitigar estos efectos, especialmente si se dedican horas a jugar.

Una estrategia eficaz es aplicar la regla 20-20-20, que sugiere que cada 20 minutos de juego, se debe mirar algo a 20 pies (6 metros) de distancia durante al menos 20 segundos. Esto ayuda a relajar los músculos oculares y a disminuir la fatiga. Además, es recomendable hacer pausas regulares para descansar la vista y evitar la sobreexposición.

La iluminación del entorno también juega un papel crucial en la prevención del cansancio visual. Se recomienda jugar en un área bien iluminada, evitando los contrastes entre la luz de la pantalla y la oscuridad del entorno. Esto reduce la tensión ocular y mejora la comodidad visual durante las sesiones de juego.

Otro aspecto a considerar son las configuraciones de la pantalla. Ajustar el brillo y el contraste de la pantalla puede ayudar a aliviar la fatiga ocular. También se sugiere utilizar filtros de luz azul o gafas que bloqueen esta luz, ya que pueden disminuir la exposición a la luz perjudicial y mejorar la experiencia visual.

Finalmente, mantenerse hidratado es esencial para la salud ocular. El consumo adecuado de agua puede ayudar a prevenir la sequedad ocular que a menudo acompaña a largas horas de juego. Incorporar descansos para hidratarse no solo beneficia la vista, sino también el rendimiento general durante el juego.