Víctor Riggio dejó de ser el entrenador de Sarmiento de La Banda

El entrenador acordó su salida con la Comisión Directiva y dejó de dirigir al plantel profesional por cuestiones estrictamente personales. La institución agradeció su trabajo y el de todo su cuerpo técnico.

Hoy 18:05

Sarmiento de La Banda informó este lunes la salida de Víctor Riggio como entrenador del plantel profesional. La decisión fue tomada de común acuerdo con la Comisión Directiva y, según explicó la institución, responde a cuestiones estrictamente personales del técnico.

A través de un comunicado oficial, el club santiagueño confirmó la rescisión del contrato de Riggio, quien de esta manera dejó su cargo al frente del equipo. La dirigencia destacó el trabajo realizado durante su paso por la institución.

“Queremos agradecerle a Víctor y a todo su cuerpo técnico por el trabajo, la profesionalidad y el compromiso demostrado durante su paso por nuestro club”, expresó Sarmiento de La Banda en el comunicado difundido este lunes.