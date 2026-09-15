Con un gol de Mac Allister, el Liverpool venció al Tottenham y avanza en la Copa de la Liga

En Anfield, los Reds se quedaron con el duelo por 3 a 1 por la tercera ronda del certamen inglés.

Hoy 18:12

Liverpool derrotó 3-1 a Tottenham en Anfield y avanzó a la cuarta ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra, en un partido en el que Alexis Mac Allister tuvo una actuación determinante. El argentino fue titular, marcó un verdadero golazo y además asistió a Cody Gakpo para encaminar la clasificación.

El partido comenzó parejo y con pocas situaciones, hasta que a los 20 minutos apareció Mac Allister. El mediocampista recibió la pelota en las inmediaciones del área y, sin darle tiempo a reaccionar a la defensa, abrió el pie derecho y sacó un remate perfecto que se metió en el ángulo izquierdo del arco defendido por Martin Dúbravka.

El argentino volvió a ser protagonista apenas comenzado el segundo tiempo. A los 7 minutos, Mac Allister asistió a Gakpo, quien recibió dentro del área y definió con un remate cruzado para establecer el 2-0 para los locales.

Tottenham descontó a los 23 minutos del complemento por intermedio de Conor Gallagher y puso incertidumbre en el tramo final. Liverpool tuvo que defender la ventaja y encontró en Giorgi Mamardashvili a otra de sus figuras para sostener el resultado.

Cuando el encuentro llegaba a su final, Dominik Szoboszlai apareció a los 45 minutos con otro golazo y sentenció el 3-1. De esta manera, Liverpool avanzó a la cuarta ronda de la Copa de la Liga, con Mac Allister como gran protagonista gracias a su gol, su asistencia y una actuación decisiva en Anfield.

En Tottenham fueron titulares el argentino Marcos Senesi y el uruguayo Rodrigo Bentancur.