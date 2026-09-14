Boca va por el boleto a las semis de la Copa Sudamericana ante San Pablo en Brasil

El Xeneize visita este martes el Morumbí con la ventaja conseguida en La Bombonera gracias al gol de Miguel Merentiel. El equipo de Arruabarrena buscará sostener la diferencia para meterse entre los cuatro mejores.

Hoy 07:01

Boca afrontará este martes una noche decisiva en Brasil. Desde las 21.30, el Xeneize visitará a San Pablo en el Morumbí por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, con una ventaja mínima pero importante: el 1-0 conseguido en La Bombonera gracias al gol de Miguel Merentiel.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará hacer valer ese resultado para meterse en las semifinales del certamen. Además, llega con una racha positiva: acumula 11 partidos sin derrotas en todas las competencias.

La ventaja conseguida en Buenos Aires también le permite a Boca afrontar la revancha sabiendo que un empate le alcanzará para avanzar, mientras que una derrota por un gol llevará la definición a los penales.

Un antecedente que invita a la cautela

La historia entre ambos equipos tiene un antecedente que obliga al Xeneize a no confiarse. En 2007, San Pablo perdió 2-1 ante Boca en La Bombonera y luego se impuso 1-0 en el Morumbí para quedarse con aquella serie de la Copa Sudamericana.

Además, el conjunto brasileño logró remontar cinco de las últimas ocho eliminatorias de la Sudamericana en las que perdió el partido de ida como local.

El Morumbí, justamente, aparece como uno de los principales argumentos del Tricolor. En esta edición del torneo, San Pablo abrió el marcador en todos sus partidos como local y el 38% de sus goles en casa llegaron durante los primeros diez minutos.

Boca y una estadística que busca repetir

El Xeneize llega con el envión de haber cortado recientemente una racha de 11 partidos sin ganar como visitante en rondas eliminatorias de torneos CONMEBOL.

El equipo de Arruabarrena goleó 4-0 a Recoleta en los octavos de final y ahora intentará conseguir otro resultado positivo fuera de casa para sellar su clasificación.

Además, Miguel Merentiel atraviesa un momento especial en la competencia. El delantero marcó en tres de los cinco partidos que disputó en esta edición y, si vuelve a convertir, podría meterse en un grupo exclusivo de goleadores de Boca en una misma Sudamericana.

San Pablo vs. Boca: todos los datos

Día: martes 15 de septiembre

Hora: 21.30

Estadio: Morumbí, São Paulo

Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay)

VAR: Leodán González (Uruguay)