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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 SEP 2026 | 8º
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La Municipalidad realizó mejoras en dos plazas del barrio Borges

Las tareas en las plazas Bruno Volta y Papa Francisco buscan mejorar los espacios para las familias del sector.

Hoy 00:26

El área de Parques y Paseos de la Municipalidad de la Capital llevó adelante trabajos de mejoras en las plazas Bruno Volta y Papa Francisco, del barrio Borges, con el objetivo de mejorar las condiciones de estos espacios de encuentro y recreación para las familias y vecinos del sector.

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Las tareas incluyeron la poda y el mantenimiento de ejemplares vegetales, el relleno y la nivelación del suelo, el corte de césped, la colocación de árboles y plantas ornamentales.

Asimismo, se realizaron trabajos de reparación e instalación de nuevos juegos infantiles, garantizando mejores condiciones para que niños y niñas puedan disfrutar de estos sectores.

Estas intervenciones forman parte de las acciones permanentes que lleva adelante el municipio para conservar plazas y espacios públicos en los distintos barrios, promoviendo entornos más limpios y cuidados.

Este tipo de tareas continuarán próximamente en otros espacios verdes de la ciudad.

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