Realizaron el mantenimiento del desagüe de la calle Franklin Moyano

Las tareas de limpieza buscan fortalecer la infraestructura hídrica de la ciudad Capital.

Hoy 00:28

El área de Obras Públicas de la Municipalidad de la Capital continúa llevando adelante tareas de limpieza, mantenimiento y acondicionamiento de los desagües pluviales, con el objetivo de garantizar el correcto escurrimiento del agua y fortalecer la infraestructura hídrica de la ciudad.

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En esta oportunidad, los trabajos se concentran en el desagüe ubicado sobre calle Franklin Moyano, un sector de vital importancia para el sistema de drenaje de la zona, ya que se trata del desagüe colector principal de la cuenca que comprende los barrios Saint Germain, Siglo XIX, Siglo XX y Siglo XXI.

Este colector recibe el aporte de toda la cuenca correspondiente a estos cuatro barrios y desemboca en el desagüe de calle San Expedito, desde donde el sistema continúa su recorrido hasta la Ruta Nacional Nº 9, a lo largo de aproximadamente 3.700 metros lineales.

Las tareas de mantenimiento permiten mejorar las condiciones de funcionamiento de este importante sistema de drenaje, favoreciendo el escurrimiento del agua y reduciendo la posibilidad de obstrucciones que puedan afectar el normal funcionamiento de la red durante episodios de precipitaciones.